După ce moțiunea PSD a fost adoptată de parlamentari, Ludovic Orban a făcut prima declarația în care a atacat partidul majoritar din Parlament.

”Un parlament dominat de forțe retrograde, așa cum i-am numit parlamentarii născuți din pixul și năravurile lui Dragnea, care au călcat în picioare democrația și interesele fundamentale ale României, a decis azi prin moțiune de cenzură căderea guvernului. Așa cum am spus înainte de moțiune, guvernul cade în picioare”, a spus Orban.

Mai departe, premierul demis a pomenit de realizările Guvernului pe care l-a condus și pe care îl conduce de azi înainte sub titulatura de ”interimar”.

”Suntem mândri de ce am făcut în trei luni, că am reușit să reparăm o parte din stricăciunile PSD, că am așezat România pe picior de egalitate cu celelalte națiuni europene, că am refăcut încrederea mediului de afaceri și a investitorilor în guvern. Am luat o serie de decizii cu impact benefic asupra românilor, cum ar fi eliminarea supra accizei la carburant, abrogarea recursului compensator, rectificarea bugetară care a permis încheiere exercițiului bugetar, dar și să plătim toate datoriile către mediul privat și către cetățeni. Am aprobat bugetul de stat până la data de 31 decembrie. PNL reprezintă în Parlament, puțin peste 20 la sută, garanția stabilității, și garanția pentru fiecare cetățean român să își facă un plan de viață în 2020. În ciuda minciunilor gogonate am aplicat legea salarizării unitare, am mărit alocațiile cu inflația. În ciuda minciunii gogonate că vom îngheța salariul minim, am crescut salariul minim. Aproape în toate domeniile de activitate am adoptat măsuri cu efecte favorabile”.

Orban a mai spus că va merge la discuțiile de la Cotroceni, cu o propunere făcută de PNL. ”Aici nu e vorba despre propunerea de premier de sacrificiu, ci de propunerea PNL, nu este vorba despre premier de sacrificiu sau nesacrificiu. Asta se va decide în BiroulNațional

