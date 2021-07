Ludovic Orban a afirmat în fața membrilor PNL din județul Neamț că a fost tot timpul garantul unităţii PNL.

„Sunt mai multe moduri de a conduce. Un mod este de a conduce prin frică, ameninţând, şi alt mod este de a conduce democratic, prin consultare. Eu am fost garantul unităţii PNL pe toată perioada când am condus PNL. Aduceţi-vă aminte la congres că eu nu am ocupat toate poziţiile de conducere cu echipa mea, am permis unor colegi din echipa care a concurat împotriva mea să fie aleşi pe funcţii de conducere. Contracandidatul meu, Cristian Buşoi, imediat ce s-a eliberat un post de vicepreşedinte l-am susţinut să intre în echipa PNL. Unitatea a fost pentru mine vitală, esenţială pentru reuşita noastră. Văd că se numără victoriile. De nu e problema de victorii, se trec în cont nişte victorii. Eu nu trec în contul meu nicio victorie. Alegerea dumneavoastră trebuie să fie garanţia victoriei PNL în viitoarele alegerile”, a explicat liderul liberal.

Orban a afirmat că nu PSD a învins PNL la alegerile parlamentare, ci pandemia. Alegerile au fost organizate în vârful pandemiei atunci când erau înregistrate peste 10.000 de cazuri pe zi, este de părere liderul PNL.

„Nu PSD ne-a învins, ne-a învins pandemia. Alegerile parlamentare s-au desfăşurat pe vârful pandemiei cu peste 10.000 de cazuri pe zi. Alegerile parlamentare au fost afectate de incendiul de la Piatra Neamţ, care a provocat o emoţie publică extraordinară la nivel naţional. Şi dacă nu eram noi echipa care să avem reacţia cea mai potrivită, cea mai rapidă împreună cu domnul ministru Tătaru probabil PNL ar fi suferit şi mai mult de pe urma acestei drame care s-a întâmplat la Piatra Neamţ”, a declarat Orban, la conferinţa judeţeană de alegerile de la Neamţ.

La final, Ludovic Orban a povestit despre fotbalistul Cristiano Ronaldo, lăsând impresia că face o comparaţie între el şi acesta.

Președintele Camerei Deputaților a amintit de situația clubului Real Madrid, care a câștigat Liga Campionilor trei sezoane la rând alături de Cristiano Ronaldo, între 2016 și 2018. Odată cu transferul portughezului la Juventus, formaţia din capitala Spaniei nu s-a mai impus în cea mai importantă competiţie intercluburi şi a avut şi probleme în campionat.

Florin Câțu a arătat de ce PNL nu e primul partid din România

Premierul Cîţu l-a adus în discursul său pe președintele Klaus Iohannis. El a precizat că dacă nu exista parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis liberalii nu aveau acum nici guvernare, nici premier. A arătt și de ce PNL nu e primul partid din țară și a spus că îşi doreşte acest lucru.

„Eu vreau ca PNL să fie cel mai mare partid din România, nu al doilea. Cel mai mare partid politic din România. Iar pentru asta trebuie să avem curaj să ne uităm în trecut, să vedem de ce nu este astăzi PNL cel mai mare partid din România fiindcă a avut toate atuurile şi trebuie să ne uităm în ultima campanie electorală.

Trebuie să fim sinceri cu noi să admitem că dacă nu exista parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis astăzi nu aveam nici guvernare, nici premier. Cine vorbeşte astăzi împotriva preşedintelui vorbeşte împotriva PNL, împotriva Guvernului”, a declarat Florin Cîţu.

Premierul, care se vrea noul președinte al PNL, a explicat şi de ce nu este PNL cel mai mare partid din România: nu s-a ținut de cuvânt în privința reformelor.

„De ce nu este PNL cel mai mare partid din România? Pentru că nu a avut curajul să facă ceea ce am promis. Am promis să facem reforma administraţiei publice, nu am făcut-o pentru că exista un cost electoral. Am promis că facem reforma pensiilor, nu am făcut-o pentru că exista un cost electoral, aşa ni se spune. Am promis că facem reforma în sectorul bugetar, nu am făcut-o pentru că exista un cost electoral. Am promis că nu mai dăm subvenţii peste tot în ţară şi pomeni, nu am făcut-o pentru că se spunea că există un cost electoral”, a transmis premierul.