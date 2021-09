Orban s-a decis să spună marele adevăr despre Cîțu! Asul a fost scos din mânecă

Înainte de a lansa câteva remarci la adresa contracandidatului său, Orban a ironizat situația de la vârful PNL Olt. La această situație a ajuns după ce moțiunea prezentată pentru candidatura la președinția PNL a primit un singur vot în organizația județeană.

Astfel, cel care deține și funcție de președinte al Camerei Deputaților a subliniat că a înțeles semnalul dat de liberalii olteni, dar crede că aceștia nu vor uita, totuși, trecutul. În acest context, Orban a avut un mesaj special pentru un susținător căruia nu i-a pomenit numele:

„Îi mulțumesc singurului membru din Colegiul Director Județean care a votat ca eu să pot să candidez. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau și de candidat la Congres voi candida.

Și dacă nu mă alegeți președinte, mie nu-mi faceți rău. Slavă Domnului, am la restanțe… Nu am mai jucat un fotbal nu știu de când, deși sunt jucător de fotbal. Nu am mai jucat brigde, nu am mai citit, așa, o carte, să o citesc adânc…

Ce mai face Orban noaptea, târziu

Citesc patru, cinci pagini până-mi pică ochii în nas de somn și de oboseală… Am multe lucruri plăcute pe care pot să le fac în viața asta. Dar puneți-vă întrebarea: credeți că Florin Cîțu este mai bun decât mine?

Credeți că vreodată Florin Cîțu va face ceea ce am făcut eu pentru PNL? Că Florin Cîțu cunoaște măcar 1% din Partidul Național Liberal?”, a declarat Orban.

În finalul discursului, liderul liberal a avertizat că PNL va muri dacă va ajunge să guverneze minoritar cu susținerea PSD. „PSD ne va face arșice”, a spus Orban.

Acesta a completat că pentru a evita un nou USL, trebuie refăcută guvernarea. Chiar dacă nu a spus-o, asta înseamnă schimbarea premierului Cîțu, așa cum au solicitat liderii USR PLUS.

Atenție la banii promiși de Cîțu

Ulterior, el le-a greilor din partid să nu se lase seduși de sumele promise de echipa lui Cîțu și a punctat că președintele Klaus Iohannis i-a făcut plângere penală lui Liviu Dragnea în 2014.

La acea vreme, PSD a luat primari din PNL prin promisiuni de alocări de fonduri, datorită OUG 55. Orban s-a referit și la sprijinul pe care Cîțu îl are de la Cotroceni.

„Cristian Bușoi defila în campanie cu susținerea președintelui Iohannis, ba chiar ieșeau împreună. Până la urmă nu a câștigat Bușoi, pentru că oamenii au votat liber”, a mai spus Orban.