Ludovic Orban, premier interimar, după ce moțiunea de cenzură a trecut în Parlament, a afirmat, marți, că alegerile anticipate sunt necesare pentru că nu mai poate coexista „un guvern normal” cu o structură parlamentară dominată de social-democraţi care „torpilează tot”.

„Există în lumea asta oameni politici şi jurnalişti, comentatori, care, nu ştiu din ce motive, inventează, pur şi simplu inventează. Păi cum să vorbeşti despre PNL… de când am preluat preşedinţia PNL am plasat PNL într-o poziţie dură, fermă, intransigentă faţă de PSD.

Ne-am războit timp de doi ani jumătate pe toate subiectele, pe toate temele, am împiedicat toate porcăriile pe care a vrut să le facă PSD, am dat jos Guvernul PSD, am învestit Guvernul PNL, i-am bătut în alegerile europarlamentare, i-am bătut zdrobitor în alegerile prezidenţiale, normal că suntem într-o luptă pe viaţă şi pe moarte, iar anticipatele, normal, sunt necesare în România pentru că nu mai poate coexista un guvern normal, care vrea să facă lucruri bune pentru România, cu o structură parlamentară dominată de PSD, care torpilează tot, aruncă în aer…

Noi vrem să dăm puterea oamenilor”, a declarat Ludovic Orban, potrivit agerpres.ro

