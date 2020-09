„Nu Guvernul ia aceste decizii. Procesul electoral este un proces care se derulează sub autoritatea birourilor electorale – birourilor electorale de secţii de votare, birourilor electorale de circumscripţie şi Biroul Electoral Central. Ar trebui să mai citească legea”, a spus Orban, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

El a fost întrebat dacă Florentin Pandele, soţul Gabrielei Firea, l-a sunat în noaptea alegerilor.

„Astea sunt amănunte de can can. Eu când sun pe cineva, am 500 de telefoane zilnic, eu răspund la oricine mă sună, îl sun înapoi chiar dacă sunt telefoane necunoscute. Nu pot să mă apuc să povestesc presei toate cele 500 de telefoane pe care le am. Când discut cu cineva, discut cu cineva, nu bat toba în târg că am vorbit cu cineva” a răspuns Orban.

Orban, șef de campanie la alegerile parlamentare

Ludovic Orban, a anunţat că va conduce campania electorală a partidului la alegerile parlamentare, decizia fiind luată, miercuri, în şedinţa BPN a formaţiunii.

„Am stabilit calendarul de pregătire a alegerilor parlamentare, voi conduce campania electorală. Preşedintele partidului trebui să-şi asume această răspundere. Practic, intrăm în toate procedurile legate de campania de alegeri parlamentare”, a declarat Orban.

El a adăugat că obiectivul PNL este câştigarea scrutinului pentru alegerile generale.

„Alegerile care urmează vor fi decisive pentru evoluţia României în următorii patru ani, iar obiectivul nostru clar este câştigarea alegerilor parlamentare la un scor cât mai mare, care să permită Partidului Naţional Liberal să îşi pună în practică programul de relansare economică, programul de investiţii publice, programul de dezvoltare şi de modernizare a României, programul prin care vrem ca România să fie câştigătoare”, a afirmat Orban.

Orban le interzice liberalilor alianțele cu PSD

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anunţat, miercuri, că filialelor liberale le este interzis să încheie alianţe sau înţelegeri cu PSD, recomandarea fiind ca acestea să colaboreze cu PMP, USR PLUS şi UDMR.

„Am stabilit politica de alianţe foarte clară. Prima decizie este că interzicem tuturor organizaţiilor locale să facă vreo înţelegere sau vreo alianţă cu PSD. Partidele afine cu care suntem în colaborare de patru ani de zile cu care am recomandat filialelor să facă alianţe sunt PMP şi USR PLUS. De asemenea, în judeţele cu populaţie maghiară, acolo unde se pot găsi puncte comune şi programe comune, de asemenea, am permis realizarea de înţelegeri şi alianţe cu reprezentanţii UDMR din administraţia locală”, a declarat Orban, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

El a afirmat că o singură excepţie va fi posibilă şi aceasta vizează o alianţă cu PER în Dolj, însă a subliniat că acest lucru depinde de orientarea acestei filiale.

„Din ceea ce ştiu eu, există o înţelegere la nivel naţional între PSD şi celelalte două PSD-uri mai mici în care ei au zis că se unesc peste tot unde sunt împreună. Singura excepţie care mai este, PER, care a intrat în Dolj, dar depinde de orientarea filialei PER, că, de exemplu, filiala PER din Vâlcea a jucat cu PSD. PSD nu şi-a pus candidat la primărie şi PER nu şi-a pus candidat la preşedinţia Consiliului judeţean şi a sprijinit candidatul PSD. Acolo nici vorbă de vreo înţelegere cu PER în Vâlcea”, a spus Orban.