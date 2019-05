„Trebuie să dăm puterea înapoi poporului!” Ce șanse au partidele din opoziție să forțeze declanșarea alegerilor anticipate

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat că scenariul alegerilor prezidențiale devine unul foarte plauzibil după alegerile prezindețiale din acest an.





Președintele PNL, Ludovic Orban, nu a dorit să spună dacă a discutat despre acest subiect și cu președintele Klaus Iohannis.

Ați făcut o analiză în interiorul Biroului Executiv a rezultatelor alegerilor din 26 mai. Cum vedeți situația votului la nivelul marilor orașe și mai ales la nivelul Capitalei?

„În Biroul Executiv am luat decizia de a face o analiză atât la nivel național cât și o analiză pe fiecare județ în parte, o analiză meticuloasă, o analiză care să evidențieze punctele tari și punctele slabe și care să ducă la un set de măsuri astfel încât să creștem performanța Partidului Național Liberal în fiecare localitate, în fiecare județ și la nivel național.”, a explicat liderul PNL, Ludovic Orban.

Dar ca primă impresie, care ar fi cauzele eșecului în unele orașe precum Cluj, București?

„Vom analiza situația și vom lua cele mai bune măsuri. Pe de altă parte, pot să vă spun că Partidul Național Liberal a câștigat municipiile reședință de județ, foarte multe municipii reședință de județ, și acolo unde am avut primari și acolo unde nu am avut primari. De exemplu la Focșani, unde este primar PSD, am câștigat alegerile.

Am câștigat alegerile Deva, la Reșița, la Botoșani, la Bistrița, la Călărași, unde nu avem primari. Probabil, va trebui să vedem în București, Cluj, Timișoara, cam acestea sunt cele mai mari probleme, să vedem legătura care a fost făcută între performanța pe care au avut-o reprezentanții Partidului Național Liberal și Partidul Național Liberal.”, a declarat Orban.

Se putea o implicare mai bună din partea acestor organizații?

„Nu vreau să mă pripesc, să vă prezint vreo concluzie. Vom face această analiză foarte serios, cu picioarele in apă rece, cum se zice, să degajăm cele mai bune măsuri pentru a crește performanța Partidului Național Liberal.”, a explicat Orban.

Principala nemulțumire este legată de scorul obținut la București. Ar trebui să mai rămână Cristian Bușoi în fruntea filialei București?

„Cred că Partidul Național Liberal a câștigat alegerile și datorită spiritului de echipă, datorită bunei comunicări interne, datorită coeziunii și unității partidului. Vom face analize și vom lua decizii. Orice decizie pe care o vom lua, o vom lua de comun acord, după dezbatere și pe baza unor date obiective.”, a zis Orban.

Se vehiculează și un scenariu, scenariul anticipatelor. Cel mai probabil după alegerile prezidențiale, posibil chiar simultan cu localele.

„Noi am susținut ideea anticipatelor. Constituțional, nu mai este posibil să faci anticipate pentru că în ultimele șase luni de mandat ale președintelui României este interzisă organizarea de alegeri anticipate. În ceea ce ne privește pe noi, punctul de vedere este foarte clar, trebuie să dăm puterea înapoi poporului. Poporul și-a exprimat voința politică, atât la referendum cât și la alegerile pentru Parlamentul European. Voința politică este clară, majoritatea zdrobitoare a oamenilor nu-i mai vor pe cei de la PSD-ALDE la putere, vor o altă guvernare și mai ales, vor un altfel de a face politică. Vor oameni corecți, oameni care sunt apropiați de cetățean, oameni care folosesc puterea în interesul general, oameni asupra cărora nu există niciun fel de semn de întrebare privitor la posibila săvârșire de fapte de corupție, vor oameni cinstiți, oameni onești.

Ori, lucrurile acestea sunt clare, noi susținem ca puterea să se întoarcă cât mai repede la popor pentru a reîmprospăta, prin votul cetățeanului, corpul reprezentativ, Parlamentul României.”, a declarat Ludovic Orban.

Eu v-am întrebat, dacă ar fi viabil scenariul anticipatelor după prezidențiale?

„Cu siguranță.”

Cu președintele Iohannis ați discutat despre anticipate, posibil anul viitor când sunt și localele?

„Nu pot să vă spun tot ce vorbesc cu președintele României.”, a zis Orban.

Dacă moțiunea de cenzură trece, să presupunem, este PNL pregătit să guverneze alături de USR?

„Partidul Național Liberal este pregătit în orice moment să își asume răspunderea guvernării, după PSD suntem al doilea partid. Dacă reușim căderea acestui Guvern pe care românii nu-l mai vor, Partidul Național Liberal este pregătit să își asume răspunderea guvernării și suntem pregătiți din toate punctele de vedere și de altfel, ar fi perfectă legitimă această asumare a răspunderii, pentru că este conformă cu voința exprimată de români la alegerile pentru Parlamentul European.”, a explicat Orban.

Ținând cont de măsurile sociale luate de către actualul Guvern care a împovărat bugetul, nu vă temeți că viitorul Guvern, dacă va fi un Guvern al actualei opoziții, va fi unul de sacrificiu?

