Politica Marcel Ciolacu, despre corigență, sarmale și covrigi. Cum se împacă cu tehnologia







Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre lucruri mai puțin cunoscute din viața sa. Cât de obișnuit este cu tehnologia, ce pantofi poartă și despre afacerea cu covrigi.

Premierul a vorbit și despre nota luată la Bacalaureat, 7.03, spunând că a fost din cauza fizicii, unde a luat notă mică.

Marcel Ciolacu a mai povesgență, sarmale și covrigitit că a rămas corigent o singură dată: „Era ceva cu economie politică. Aia nu am uitat-o şi nu o să o uit niciodată. M-au întrebat ce este Partidul Comunist Român? Centrul vital al naţiunii noastre. Dispari, în toamnă. Filozofie politică, nu mai ştiu”.

Fără ceas la mână și cu telefonul vechi

Marcel Ciolacu nu poartă ceas la mână şi a spus că se chinuie cu iPhone-ul său. În plus, a negat că poartă „pantofi cu talpă roşie”, după ce a fost acuzat că ar avea Louboutin.

”Nu am ceas la mână, nu port ceas, mă chinui să îl fac pe ăla, pe iPhone, şi m-am chinuit o oră şi m-am enervat că nu mergea. Am şi eu ambiţia mea. M-am chinuit vreo patru ore să schimb telefonul, telefonul vechi cu telefonul nou. Am rămas cu telefonul vechi. E o decizie corectă. Nu am nici pantofi cu talpă roşie. Nu-s roşii, nu sunt acea marcă. Sunt nişte pantofi din Italia, dar o să merg cu crocşi din ăia. Am în casă, o să vin cu crocşi la birou. Bareta am pus-o în faţă. Cu ăia merg”.

Marcel Ciolacu vrea să învețe să facă covrigi

Cât despre covrigi, Marcel Ciolacu a promis că o să învețe să facă și a dat detalii despre afacerea de la Buzău: „Prima oară am fost covrigar. Pe cuvânt de onoare, nu am timp în perioada asta, dar o să treacă şi alegerile astea. Primul lucru pe care o să îl fac, o să mă duc într-o covrigărie, stau 2-3 zile, până învăţ să fac covrigi.

Chiar îmi doresc să ştiu să fac covrigi”, a mai povestit Ciolacu, precizând că prăvălia de la Buzău este a soției: ”Vinde prăjituri, covrigi, dar nu am produs niciodată. Sunt celebri covrigii de Buzău. Nu vinde la şir, la punguliţe. Nu am mai fost de vreo 3 ani. Nu ştiu ce face soţia acolo, dacă vreţi, mergem şi cumpărăm că şi aşa se plânge de vânzare. E la Buzău, în piaţa centrală, e în Moldova”, a mai declarat premierul.

Mirosul de sarmale de pe tren

Marcel Ciolacu a mai povestit că a muncit încă de la 19 ani, familia sa având doar salariul tatălui, care era pilot: ”Am muncit de m-a luat strechea, de la 19 ani. Nu m-am cărat... O singură dată, când am plecat la facultate, cu soţia, ni s-a dat tradiţionala oală cu sarmale să o car. Mergeam cu trenul. Trimiteam pe tren bagaje, sarlamele. Mirosea la conductor. Tot drumul de la Buzău la Bucureşti au mirosit sarmalele alea de te lua de cap. Eu din acel moment nu am mai luat mâncare de la mama mea. M-am dus, am muncit toată facultatea, mi-am întreţinut familia. Am principiile mele şi poate nebuniile mele. Nu am furat, nu am dat în cap, am muncit, mi-am construit viaţa, mi-am întreţinut viaţa, copilul”.