Exclusiv. Daniel Funeriu prezintă diferențele dintre sistemul educațional german și cel românesc: Problema nu este programa.Video

EVZ Special Exclusiv. Daniel Funeriu prezintă diferențele dintre sistemul educațional german și cel românesc: Problema nu este programa.







Astăzi, 3 septembrie, a avut loc o nouă ediție a podcastului „Esențial” difuzată pe canalul de Youtube „Hai România!”. Moderatorul acestei ediții a fost ca de fiecare dată Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital, iar invitatul său a fost Daniel Funeriu, fost ministru al Educației.

Cei doi au dezbătut subiecte interesante despre domeniul educației și relevante perioadei în care ne aflăm, având în vedere că va începe noul an școlar în mai puțin de o săptămână.

Problema nu este problema, ci durata anului școlar

În atenția ascultătorilor a fost adus un subiect interesant, și anume programa școlară încărcată a elevilor. În acest sens, Daniel Funeriu a oferit un argument cuprinzător. „Opinia mea este că este o eroare să spunem că programa este foarte încărcată. Din trei motive vă spun acest lucru. Unu, încă nu s-a descoperit metoda prin care să înveți mai puțin și să fii un om mai bun. Nu s-a inventat, nu există o astfel de metodă.

Ca să fii un om complet trebuie să înveți mult și bine. Doi, dacă ne uităm la ce învață copiii în Franța, Germania, în alte țări, vedem că este o falsă percepție că ei au o programă mai slabă. Nu este adevărat acest lucru. Cine vă spune acest lucru, vă minte. Trei la mână, problema esențială în România nu este că programa este încărcată. Problema esențială este că anul școlar este foarte scurt.”

În plus, el a oferit un exemplu relevant pentru cel de-al treilea motiv prezentat. „Un copil german care termină clasa a XII-a va fi petrecut doi ani jumătate în școală mai mult decât un copil român care termina clasa a XII-a. Ei au o lună de vacanță vara. Noi avem trei aproape. Din calculele mele au aproximativ 60 de zile în plus pe an de școală.”

Evaluarea multidisciplinară și tradiția din școlile românești

Vorbim despre sistemul educațional din Germania, Daniel Funeriu a explicat: „În Germania, ei câștigă între 45 și 53 de zile în plus de școală pe an. Vedeți, toate aceste lucruri se acumulează. În educație, lucrurile se acumulează puțin câte puțin. Nu treci de la nivelul mării la Everest imediat.”

De asemenea, invitatul a vorbit și despre evaluarea multidisciplinară, expunându-și opinia în acest sens. „Șansele ca evaluarea multidisciplinară să fie adoptată sunt zero. Această chestie este doar de bun simț. Și ca orice lucru de bun simț, când ești primul care enunță un lucru, în viața publică realitatea este că durează 10 ani până ce un lucru de bun simț se și întâmplă. Aceasta este clasa politică, nu înțelege un lucru de bun simț că o materie neevaluată este o materie neînvățată.”

Daniel Funeriu a precizat și un aspect tradițional care se aplică sistemului educațional din țară. „România are o tradiție. La noi ca să intri la liceu, dai un examen. Se produce o selecție la nivelul finalizării gimnaziului pentru a merge la liceu. Nu cred că acest examen trebuie schimbat, pentru că așa este la noi. Însă cred că acesta poate fi îmbunătățit.”

Ediția integrală a podcastului „Esențial” poate fi vizionată aici.