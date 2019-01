Anul compromisurilor politice! Orban dă adunarea Dreptei sub umbrela lui Iohannis

Liberalii prezintă, în plin an electoral, sondaje optimiste, cu scoruri din ce în ce mai crescute. Pe parcursul anului 2018, PNL a avut nevoie de USR și de PMP pentru a vota proiecte de lege și moțiuni simple sau de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.





Nici în 2019 liberalii nu stau departe de celelalte partide din Opoziție. Ieri, s-a vehiculat, pe surse, că atât liberalii, cât și cei din „partidul lui Băsescu”, își doresc să fuzioneze până la alegerile prezidențiale din decembrie. PMP ar fi făcut acest pas pentru că nu ar avea șanse la alegerile prezidențiale și ar fi rămas cu puțin politicieni după plecări în PNL sau PSD, iar liberalii pentru că ar avea nevoie de organizațiile din teritoriu ale Mișcării Populare.

Umbrele trecutului

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, ieri, în exclusivitate pentru Evenimentul zilei, că nu s-a pus problema unei fuziuni între cele două partide și că formațiunea pe care o conduce nu a stabilit încă nici lista pentru alegerile europarlamentare din mai și nici candidatul pentru prezidențiale. „Nu există pe agenda noastră acest subiect. Nu am discutat despre asta”, a spus liderul PMP despre presupusa fuziune. Întrebat dacă pe viitor ia în calcul să facă acest pas, Tomac a evitat să dea un răspuns cert și a spus că se concentrează pe o strategie proprie. „Pe viitor...este an electoral și ne pregătim propria strategie. Până la alegerile prezidențiale, să fim sănătoși și vom veni cu precizări. Nu au existat discuții despre o eventuală fuziune”, a declarat președintele PMP. Și președintele PNL, Ludovic Orban, a negat, ieri, că ar exista negocieri în privința fuziunii.

9 de la Cioloș

Liberalii se gândesc și la o eventuală susținere din partea fostului premier tehnocrat, Dacian Cioloș, din considerente „firești”, deoarece președintele Iohannis l-a numit, în 2016, în fruntea Guvernului. „Klaus Iohannis beneficiază de o încredere foarte mare, de o susținere foarte puternică și de o intenție de vot foarte clară. Noi am făcut sondaje de opinie, am măsurat mai multe variante de candidaturi, mai multe ipostaze. L-am măsurat pe domnul Cioloș. Am facut mai multe variante de analize și pornind de la cota de incredere si intentia de vot pe care o are, parerea mea este ca nu va candida. Normal si firec ar fi din partea lui Ciolos, propus premier de Iohannis, sa sprijine candidatura lui Iohannis”, a declarat, la Digi24, Ludovic Orban, președintele PNL. În ultimul sondaj IMAS, Dacian Cioloș apare cu 9 la sută intenție de vot. Fostul premier, al cărui partid se pregătește de alegerile pentru Parlamentul European, nu a spus încă dacă va candida la prezidențiale, însă în vara anului trecut declara că nu va concura împotriva lui Iohannis. USR va avea candidat propriu la alegerile prezidențiale, a confirmat, ieri, pentru Evenimentul zilei, deputatul Lucian Viziteu. Prezidențiabilul va fi ales după un congres al partidului, care va avea loc după alegerile pentru PE. Pentru alegerile europarlamentare, USR a stabilit candidații, dar lista poate fi modificată dacă se va decide ca membri din PLUS să fie adăugați, ceea ce nu este apreciat de toți membrii Uniunii. Cele două formațiuni sunt în discuții și vor decide luna aceasta dacă vor candida cu o listă comună.

