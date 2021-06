Orban a spus ce relaţie are cu Iohannis în prezent. Dezvăluiri despre trecut. „Aseară am discutat strategia despre congres. Va fi o campanie inteligentă, pozitivă, o campanie la fierul ierbii, în care să prezentăm perspectivele PNL, obiectivele mele şi mijloacele prin care urmează să păstrăm obiectivele.

Vrem să câştigăm alegerile prezidenţiale li cele parlamentare, dar şi să menţinem PNL. Au fost prezenţi reprezentanţi din 38 de filiale judeţene şi din sectoare. Sunt unii care n-au putut să vină.

(n.r. – a fost întrebat ce relaţie mai are cu Iohannis) Am fost 4 ani… Sunt preşedintele PNL şi în această perioadă am avut un parteneriat cu Iohannis care a funcţioat aproape fără cusur. Împreună am făcut lucruri foarte importante pentru România. Am o relaţie care poate fi evaluată de orice privitor.

Dezvăluiri despre deciziile din 2014

n 2014, după demisia domnului Crin Antonescu, eu mi-am anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al PNL. Evident că aveam de departe prima şansă. În acel moment, domnul Iohannis a participat la discuţii şi l-am întrebat dacă doreşte să candideze pentru funcţia de preşedinte al PNL. A spus că da, iar eu mi-am retras candidatura.

Am explicat că preşedintele ales de PNL trebuie să aibă calitatea de a câştiga alegerile şi ştiam că domnul Iohannis era cel mai potrivit. Avem şi noi cercetări sociologice şi toate indicau că el era cel mai potrivit.

Eu l-am susţinut şi am făcut-o şi în procedura de desemnare pentru alegerile prezidenţiale, când domnul Antonescu a revenit şi a dorit să candideze. Am avut o colaborare extrem de bună şi aşa va fi şi de acum înainte. Sunt într-o comunicare foarte bună cu preşedintele Iohannis.

În ceea ce mă priveste, vă spun doar atât: suntem într-o competiţie pentru funcţia de preşedinte al PNL. După acest congres se va alege conducerea, iar toate deciziile vor fi luate în forurile statutare, astfel că toţi membrii trebuie să le respecte”, a declarat Ludovic Orban.