Orașul subteran care este cât Residence Militari a fost descoperit din greșeală și reprezintă o enigmă pentru arheologi

Sub pământul arid al regiunii Cappadocia, în centrul Turciei, se ascunde una dintre cele mai impresionante construcții subterane realizate vreodată de oameni. Este vorba despre Derinkuyu, un oraș subteran imens, săpat direct în roca vulcanică, capabil să adăpostească până la 20.000 de persoane, împreună cu animale, provizii și spații de locuit.

Descoperirea acestui loc a uimit arheologii și istoricii. Tunelurile sale se întind pe mai multe niveluri, iar sistemul complex de ventilație, depozitare și apărare sugerează că Derinkuyu nu era doar un refugiu temporar, ci o adevărată comunitate subterană, pregătită să reziste perioade lungi de pericol.

Astăzi, orașul subteran este una dintre cele mai spectaculoase atracții istorice din Turcia și un exemplu remarcabil al ingeniozității civilizațiilor din trecut.

Derinkuyu a fost descoperit relativ târziu, în anul 1963. Povestea descoperirii a devenit aproape la fel de celebră ca orașul în sine.

Potrivit relatărilor istorice, un locuitor al orașului modern Derinkuyu renova o casă și a observat că în spatele unui perete se afla un spațiu gol. După ce a spart zidul, a descoperit un tunel îngust care ducea spre alte coridoare.

Investigațiile ulterioare au arătat că acest pasaj era doar o mică parte dintr-un sistem subteran mult mai complex.

Arheologii au început să exploreze rețeaua de galerii și au realizat rapid că sub orașul modern se ascunde o structură uriașă. Tunelurile coborau pe mai multe niveluri și conectau camere, depozite și spații de locuit.

Descoperirea a atras imediat atenția comunității științifice și a transformat Derinkuyu într-unul dintre cele mai studiate situri arheologice din Cappadocia.

Regiunea Cappadocia este cunoscută pentru peisajele sale neobișnuite, formate din roci vulcanice relativ moi, numite tuf.

Acest tip de rocă poate fi sculptat relativ ușor, dar este suficient de solid pentru a susține structuri complexe.

Locuitorii antici ai regiunii au exploatat această caracteristică geologică pentru a crea locuințe, biserici și chiar orașe întregi săpate direct în stâncă.

Derinkuyu este cel mai mare dintre aceste orașe subterane descoperite până în prezent.

Orașul se întinde pe aproximativ 18 niveluri sub pământ, deși doar o parte dintre acestea sunt deschise astăzi pentru vizitatori.

La cea mai mare adâncime, galeriile ajung la aproximativ 60 de metri sub suprafață.

Una dintre cele mai fascinante caracteristici ale orașului Derinkuyu este dimensiunea sa.

Arheologii estimează că orașul putea adăposti până la 20.000 de persoane, împreună cu animale, provizii și bunuri.

Acest lucru sugerează că Derinkuyu era conceput ca un refugiu pentru populații întregi, probabil în perioade de invazii sau conflicte.

Orașul includea spații de locuit, depozite de alimente, bucătării, grajduri, camere pentru vinificație, puțuri de apă și chiar locuri de cult.

Toate aceste elemente indică faptul că oamenii puteau trăi sub pământ perioade lungi de timp fără să fie nevoiți să iasă la suprafață.

Unul dintre cele mai impresionante elemente tehnice aleorașului Derinkuyu este sistemul de ventilație.

Pentru a face posibilă viața sub pământ, constructorii au creat un sistem complex de puțuri verticale care permiteau circulația aerului.

Cel mai mare dintre aceste puțuri are o adâncime de aproximativ 55 de metri și funcționa atât ca sistem de ventilație, cât și ca sursă de apă.

Aceste puțuri asigurau aer proaspăt pentru toate nivelurile orașului.

Chiar și astăzi, vizitatorii pot observa curenții de aer care circulă prin galerii.

Derinkuyu nu era doar un loc de refugiu, ci și o fortăreață subterană.

Accesul în oraș era controlat prin coridoare înguste și uși masive din piatră.

Aceste uși circulare, unele cântărind câteva sute de kilograme, puteau fi rostogolite pentru a bloca intrările.

În cazul unui atac, locuitorii se puteau retrage în interiorul orașului și puteau închide accesul către nivelurile inferioare.

Tunelurile înguste făceau dificilă înaintarea invadatorilor.

În plus, unele pasaje erau proiectate astfel încât doar o persoană să poată trece la un moment dat.

În interiorul orașului au fost descoperite și spații destinate activităților religioase.

Printre acestea se află o capelă săpată în stâncă, care indică faptul că locuitorii practicau ritualuri religioase chiar și în timpul perioadelor petrecute sub pământ.

Existau și spații mai mari care probabil erau folosite pentru întâlniri comunitare.

Aceste camere arată că orașul subteran nu era doar un adăpost, ci un loc în care comunitățile își continuau viața socială.

Istoricii nu sunt complet siguri cine a construit inițial orașul subteran.

Unele teorii sugerează că primele galerii ar fi fost săpate în perioada civilizației hitite, în jurul secolului al VIII-lea î.Hr.

Alți cercetători consideră că orașul a fost extins în perioada bizantină, când populațiile creștine din regiune se refugiau adesea sub pământ pentru a se proteja de invazii.

Este posibil ca Derinkuyu să fi fost folosit și extins de mai multe civilizații de-a lungul secolelor.

Această utilizare continuă ar explica complexitatea structurii sale.

Derinkuyu nu este singurul oraș subteran din Cappadocia.

Regiunea adăpostește zeci de astfel de structuri, unele dintre ele conectate prin tuneluri lungi.

Un exemplu este orașul subteran Kaymakli, situat la aproximativ 30 de kilometri distanță.

Unele studii sugerează că între aceste orașe ar fi existat tuneluri de legătură.

Aceste rețele ar fi permis comunităților să se deplaseze în siguranță sub pământ în perioade de pericol.

Viața într-un oraș subteran precum Derinkuyu nu era probabil ușoară.

Spațiile erau relativ înguste, iar lumina naturală era aproape absentă.

Oamenii foloseau probabil lămpi cu ulei pentru iluminat.

Depozitele de alimente indică faptul că locuitorii se pregăteau pentru perioade lungi de izolare.

De asemenea, grajdurile sugerează că animalele erau aduse în interior pentru a asigura hrană și transport.

Astăzi, orașul subteran Derinkuyu este una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Turcia.

O parte din galerii este deschisă publicului, iar vizitatorii pot coborî pe mai multe niveluri pentru a explora camerele și coridoarele.

Experiența este impresionantă.

Tunelurile înguste, ușile masive de piatră și camerele sculptate în stâncă oferă o imagine clară asupra modului în care oamenii trăiau sub pământ acum sute sau chiar mii de ani.

Derinkuyu rămâne unul dintre cele mai fascinante situri arheologice din lume.

Construcția sa demonstrează capacitatea oamenilor din trecut de a crea structuri complexe adaptate mediului în care trăiau.

Orașul subteran nu este doar un refugiu antic, ci și o dovadă a ingeniozității și adaptabilității civilizațiilor care au locuit în Cappadocia.

După mai bine de o mie de ani, galeriile sale continuă să spună povestea unei comunități care a învățat să transforme pământul într-o fortăreață.