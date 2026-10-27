Locuitorii din Longyearbyen, oraș situat în arhipelagul norvegian Svalbard, au văzut luni, 26 octombrie 2026, ultimul apus înaintea instalării nopții polare. Începând de marți, 27 octombrie, soarele va rămâne sub orizont timp de 112 zile, următorul răsărit astronomic fiind calculat pentru 16 februarie 2027.

În ultima zi în care soarele a mai fost vizibil deasupra orizontului, intervalul dintre răsărit și apus a durat mai puțin de o oră. Astrul a apărut pe cer în jurul orei 11:12 și a dispărut la 12:09, înainte ca localitatea aflată la aproximativ 78 de grade latitudine nordică să intre în perioada anuală fără răsărit.

Longyearbyen, una dintre cele mai nordice așezări permanente din lume, trece în fiecare toamnă printr-o perioadă în care soarele nu mai ajunge deasupra orizontului.

Potrivit calculelor Observatorului Naval al Statelor Unite (USNO), fenomenul începe pe 27 octombrie 2026 și se încheie odată cu revenirea răsăritului, pe 16 februarie 2027.

Pagina de Facebook Norway: Blessed with Nature a prezentat momentul ultimului apus și durata perioadei în care localnicii nu vor mai vedea soarele.

„Imaginați-vă cum ar fi să priviți soarele dispărând sub orizont, știind că nu-l veți mai vedea răsărind timp de aproape patru luni! Luni, 26 octombrie 2026, la ora 12:09, soarele va apune pentru ultima oară în acest an în Longyearbyen, Svalbard. Începând cu 27 octombrie, orașul arctic va intra într-o perioadă de 112 zile consecutive fără răsărit, soarele rămânând sub orizont până pe 16 februarie 2027.”, descriu fenomenul cei de pe pagina Norway: Blessed with Nature.

Dispariția soarelui sub orizont nu înseamnă că orașul rămâne fără orice urmă de lumină încă din prima zi. La începutul nopții polare, în jurul prânzului persistă crepusculul, care poate colora cerul în albastru, roz și violet. Pe măsură ce iarna avansează, durata acestei lumini difuze se reduce.

„Însă noaptea polară nu înseamnă întuneric total încă din prima zi! În primele săptămâni, cerul arctic va străluci în continuare în frumoase nuanțe de albastru, roz și violet în jurul prânzului. Pe măsură ce iarna avansează, chiar și acea lumină crepusculară dispare, dând naștere întunericului extraordinar al nopții polare.”, se mai precizează în postarea de pe Facebook.

Pe 12 noiembrie 2026, intervalul de crepuscul civil va dura mai puțin de 30 de minute, între orele 11:26 și 11:55. Din 13 noiembrie până pe 29 ianuarie 2027, soarele se va afla la mai mult de șase grade sub orizont chiar și la mijlocul zilei. În această perioadă nu va mai exista crepuscul civil, iar lumina naturală va fi mult mai redusă. Primele semne ale revenirii crepusculului vor apărea pe 30 ianuarie 2027.

Potrivit Visit Longyearbyen, Svalbard este singura regiune din Norvegia unde se înregistrează o noapte polară de acest tip. Localnicii folosesc denumirea blåtid, tradusă prin „perioada albastră”, pentru intervalul din februarie în care lumina începe să reapară.

Primul răsărit astronomic este calculat pentru 16 februarie 2027, însă locuitorii nu vor putea vedea imediat razele directe ale soarelui pe străzile orașului. Relieful muntos din jurul așezării împiedică lumina să ajungă în anumite zone, astfel că primele raze directe pot deveni vizibile abia la începutul lunii martie.

Revenirea soarelui este marcată prin Solfestuka, Săptămâna Festivalului Soarelui. Evenimentul cuprinde concerte, spectacole și manifestări religioase organizate în aer liber. Perioada coincide cu unele dintre cele mai scăzute temperaturi ale anului.

Datele meteorologice înregistrate la aeroportul din Longyearbyen, pentru intervalul 1991–2020, indică următoarele temperaturi medii:

Ianuarie: -10,9°C;

Februarie: -11,6°C;

Martie: -12°C.

Potrivit enciclopediei norvegiene Store norske leksikon, lunile februarie și martie sunt, în mod obișnuit, printre cele mai reci din arhipelagul Svalbard.

În Longyearbyen, variațiile luminii naturale sunt foarte mari de la un anotimp la altul. După echinocțiul de primăvară, durata zilei crește rapid, până când soarele ajunge să rămână permanent deasupra orizontului.

Între 19 aprilie și 24 august 2027, orașul va avea parte de 128 de zile consecutive în care soarele nu va apune. Mai mult, din 18 aprilie și până la 1 septembrie 2027, lumina naturală nu va coborî sub limita crepusculului, astfel că nopțile vor rămâne luminoase.

Autoritățile locale de turism împart anul în trei perioade: vara polară, iarna cu aurore boreale și iarna însorită.

Lunile în care lumina este prezentă permanent pot influența ritmul circadian al oamenilor și al animalelor. Din acest motiv, turiștilor li se recomandă folosirea măștilor de somn.

Noaptea polară oferă și condiții pentru observarea aurorei boreale, unul dintre fenomenele naturale care atrag turiști în Svalbard. Sezonul aurorelor se desfășoară din octombrie până la sfârșitul lunii februarie.

În intervalul cel mai întunecat al iernii, luminile nordului pot fi observate inclusiv în jurul prânzului, dacă cerul este senin și activitatea geomagnetică permite apariția fenomenului.

Vizitatorii trebuie însă să țină cont de condițiile dificile ale iernii arctice, de temperaturile scăzute și de schimbările rapide ale vremii. Pentru deplasările în afara localității sunt necesare măsuri speciale de protecție împotriva urșilor polari. Turiștii sunt sfătuiți să fie însoțiți de ghizi autorizați sau să dispună de echipamentele de siguranță și avertizare adecvate.

În interiorul orașului, purtarea elementelor reflectorizante este recomandată din cauza perioadelor îndelungate de întuneric.