Orașul construit pe apă din blocuri uriașe de bazalt. Misterul Nan Madol pe care arheologii încă încearcă să-l explice

Nan Madol, orașul antic din Micronezia construit pe insulițe artificiale din bazalt, rămâne unul dintre cele mai misterioase situri arheologice din lume. Cum a fost construit și de ce a fost abandonat.

Pe coasta estică a insulei Pohnpei, în Statele Federate ale Microneziei, se află ruinele orașului antic Nan Madol, un complex urban construit direct pe o lagună, pe insulițe artificiale ridicate peste recife de corali. Situl este format din aproximativ 100 de platforme din piatră, separate de canale navigabile, motiv pentru care este adesea numit „Veneția Pacificului”.

Nan Madol este considerat cel mai important sit arheologic din Micronezia și a fost inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO în 2016.

Complexul ocupă o suprafață de aproximativ 18 kilometri pătrați și reprezintă centrul politic și ceremonial al unei societăți care a existat în Pacific înainte de contactul cu europenii.

Nan Madol a fost construit între secolele XIII și XVII și a servit drept capitală a dinastiei Saudeleur, care a condus insula Pohnpei timp de mai multe generații.

Arheologii consideră că orașul reflectă apariția unei forme timpurii de organizare politică centralizată în Pacific. Insulițele artificiale aveau roluri diferite. Unele erau folosite ca reședințe pentru elite, altele ca temple, morminte sau spații administrative. Orașul nu era locuit de întreaga populație a insulei, ci funcționa ca un centru ceremonial și politic.

Transportul în interiorul complexului se făcea exclusiv pe apă, cu canoe, prin canalele înguste dintre platforme.

Cea mai impresionantă caracteristică a orașului Nan Madol este tehnologia construcției. Zidurile și platformele sunt realizate din coloane uriașe de bazalt, unele cântărind mai multe tone, stivuite fără mortar.

Bazaltul nu provine din zona imediată a orașului, ceea ce înseamnă că pietrele au fost transportate din alte regiuni ale insulei Pohnpei.

Cercetătorii estimează că pentru construcția orașului au fost folosite cantități uriașe de piatră, de ordinul sutelor de mii de tone.

Metoda exactă de transport rămâne necunoscută. Una dintre ipoteze este că blocurile au fost deplasate pe apă, folosind plute sau canoe, profitând de maree. Alte teorii sugerează utilizarea buștenilor sau a rampelor de lemn.

Nu există însă dovezi directe care să confirme una dintre aceste metode.

Tradiția orală din Pohnpei spune că orașul a fost construit de doi frați cu puteri magice, Olisihpa și Olosohpa, care ar fi ridicat blocurile de bazalt folosind forțe supranaturale.

Aceste legende reflectă dificultatea de a explica realizarea orașului cu tehnologia disponibilă în acea perioadă.

În secolul XX, situl a fost asociat și cu teorii despre civilizații dispărute sau continente mitice, însă cercetările arheologice nu susțin aceste idei.

Nan Madol a fost construit pe un recif de corali, iar platformele de piatră au fost ridicate deasupra apei. Canalele dintre ele funcționau ca străzi navigabile.

Această arhitectură urbană arată o adaptare sofisticată la mediul insular și la resursele disponibile.

Orașul depindea complet de aprovizionarea cu hrană și apă din alte zone ale insulei Pohnpei, ceea ce făcea existența sa vulnerabilă.

Nan Madol a fost abandonat în jurul secolului XVII, după căderea dinastiei Saudeleur.

Cercetătorii cred că declinul ar putea fi legat de schimbări politice, conflicte interne, probleme de aprovizionare sau factori climatici.

După abandonare, vegetația tropicală a acoperit treptat orașul, iar canalele au devenit parte din peisajul natural.

Deși cercetările moderne au clarificat rolul orașului în societatea din Pohnpei, multe întrebări rămân fără răspuns.

Transportul blocurilor de bazalt, organizarea construcției și motivele abandonării orașului sunt încă subiecte de studiu.

Nan Madol demonstrează că societățile din Pacific au dezvoltat forme complexe de organizare și arhitectură, adaptate mediului oceanic.

Orașul construit pe apă, din blocuri uriașe de piatră, continuă să fie una dintre cele mai impresionante realizări ale lumii antice.