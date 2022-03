Ora de vară 2022. Când se schimbă ora în România! Detaliul de care nimeni nu ține cont.

Ora de vară 2022. Ultimul weekend din luna martie aduce devansarea acelor ceasurilor. Iată o perspectivă asupra felului în care trebuie gestionate astfel de momente, ce înseamnă ele, când debutează ora de vară 2022 și când se termină.

În acest articol vom prezenta, de asemenea, și o scurtă istorie a orei de vară, care este motivul pentru care se practică această devansare a ceasurilor și câteva mituri și fapte interesante despre schimbarea orei.

Ora de vară 2022. Când se schimbă acele ceasurilor

Deși, în mod evident, datele s-au schimbat de-a lungul timpului, pe măsură ce guvernele lumii au adoptat noi legi, ora de vară a debutat, inițial, la începutul lunilor de vară și s-a încheiat atunci când se făcea trecerea la lunile de iarnă.

Însă, când se schimbă ora în prezent? De câțiva ani, în România, schimbarea orei de vară are loc în ultimul weekend al lunii martie. Punerea în aplicare tipică a orei de vară constă în devansarea ceasurilor cu o oră-primăvară („spring forward”) și în retragerea ceasurilor cu o oră-toamnă („fall back”) pentru a reveni la ora standard.

Drept urmare, există o zi de 23 de ore la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii și o zi de 25 de ore în toamnă. Un detaliu care trece neobservat.

În noaptea de 26 spre 27 martie, ora 03.00 va deveni ora 04.00, iar oamenii vor dormi, astfel, mai puțin. Ora de vară 2022 se va încheia în noaptea de 30 octombrie.

Ora de vară 2022. Tradiția devansării orelor

Acum, probabil vă întrebați unde își are rădăcinile trecerea de la ora de iarnă la ora de vară. Potrivit lui David Prerau, autorul cărții „Seize the Daylight: The Curious and Contentious Story of Daylight Saving Time” (Thunder’s Mouth Press, 2005), onoarea – sau vina, în funcție de părerea dvs. – o are Benjamin Franklin. El a privit această metodă drept o soluție de a economisi energia.

Prin devansarea ceasurilor, oamenii puteau profita de lumina suplimentară a zilei de seară în loc să irosească energie pentru iluminat. La acea vreme, Benjamin Franklin era ambasador la Paris și a redactat o scrisoare ingenioasă către Journal of Paris în anul 1784, bucurându-se de „descoperirea” sa potrivit căreia soarele oferă lumină imediat ce răsare.

Chiar și așa, trecerea la ora de vară nu a fost implementată oficial decât după mai bine de un secol. Prima țară care a îmbrățișat această schimbare a fost Germania – s-a întâmplat în luna mai 1916. Motivul a fost cel prezentat anterior, anume economisirea de combustibil pe vremea Primului Război Mondial. La scurt timp, restul țărilor europene au făcut trecerea la ora de vară.