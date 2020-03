Radio România Actualităţi, toate posturile Radio România şi toate radiourile publice din Europa se unesc la distanţă şi spun ”You’ll Never Walk Alone” (Nu vei merge niciodată singur), difuzând, la ora stabilită, 9.45, aceeași melodie, piesa interpretată de Gerry and The Pacemakers.

Mesajul piesei este: ”Stai acasă”. Stai și ascultă radioul, pentru că doar împreună putem învinge pandemia. Radioul unește, nimeni nu e singur. Putem cânta și de la distanță.

Cunoscută ca imn al mai multor echipe de fotbal, piesa ”You’ll Never Walk Alone” a fost compusă în anul 1945 de Richard Rodgers pe un text de Oscar Hammerstein II. Ea a fost inclusă inițial în repertoriul unei comedii muzicale americane care s-a jucat pe Broadway. În timp a fost interpretată de mai mulți artiști, cea mai populară versiune fiind cea înregistrată în anul 1963, interpretată de Gerry and The Pacemakers.

Anul trecut, zeci de mii de oameni au cântat melodia la unison după meciul Liverpool – FC Barcelona disputat în turul doi al semifinalei Ligii Campionilor. Dacă vă decideți să fredonați, iată și versurile:

”You’ll Never Walk Alone”

When you walk through a storm

Hold your head up high

And don’t be afraid of the dark

At the end of a storm

There’s a golden sky

And the sweet silver song of a lark

Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone

