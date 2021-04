Autoritățile românești nu au cheltuit, în 2020, nici un leu pentru promovare în turism. Declarația îi aparține preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca. Acesta spune că este „o palmă pe obrazul guvernanților”.

“Anul trecut, când aveam nevoie mai mult de promovare de ţară, România nu a cheltuit din bani publici nici măcar un leu pentru promovare. Singura promovare de ţară s-a făcut din bani eminamente privaţi, strânşi de noi prin cheta publică. Este o palmă pe obrazul guvernanţilor. Nu ştiu dacă se sinchisesc, dar sperăm să nu mai ajungem la această situaţie”, a declarat Dumitru Luca.

Potrivit spuselor sale, banii colectați din taxele plătite de operatorii de turism și de turiști sunt folosiți în scopuri netransparente.

„Vedem că se colectează bani pe toate planurile, se strâng bani, inclusiv din turism, inclusiv de la turiştii noştri, dar ceea ce se face cu ei mai departe încă nu ştim”, a precizat președintele ANAT într-o conferință de presă, la Brașov.

Turismul românesc a ajuns la momentul zero

Acesta a subliniat că în acest moment, turismul românesc se află într-un moment zero și trebuie repornit. ANAT propune înfiinţarea unor Organizaţii locale de Management al Destinaţiilor (OMD) care să asigure dezvoltarea zonelor turistice, în baza unui cadru legal coerent. Președintele ANAT a precizat că se lucrează la această legislație care să ducă la dezvoltarea turismului românesc.

„Suntem la un moment de reset al turismului, suntem la momentul zero şi suntem la kilometrul zero al României. Am venit aici pentru că mă simt foarte bine aici şi pentru că, alături de colegii mei, putem împreună, strângând rândurile, să repornim turismul românesc”. (…) Orice leu investit în promovare se va întoarce înzecit prin prisma turiştilor pe care îi va aduce şi prin banii pe care îi vor cheltui în zonele respective. Aşa se va ridica şi comunitatea locală, aşa se va ridica şi regiunea, aşa va antrena şi celelalte rotiţe ale economiei locale”, a explicat şeful ANAT.

Taxele colectate din turism trebuie să se întoarcă înapoi

Potrivit sursei citate, în momentul de faţă în destinațiile turistice se colectează diferite taxe, însă acestea rămân la buget şi nu servesc scopului pentru care au fost adunate.

„În momentul de faţă, în destul de multe destinaţii se colectează această taxă de staţiune, se colectează taxă de promovare, în oraşe se colectează city-tax, numai că aceste taxe se colectează şi rămân la buget, nu se duc efectiv pentru ceea ce au fost ele colectate. Prin noua lege ne dorim ca aceste taxe să vină către OMD-uri şi să avem o alocare de la bază înspre vârf, astfel încât să reuşim să dezvoltăm şi să promovăm turismul local, judeţean, regional şi bineînţeles naţional. Mai concret, va depinde foarte mult de guvernanţi. În momentul de faţă noi lucrăm efectiv să facem Legea OMD-urilor, parte din Legea turismului”, a adăugat reprezentantul ANAT.

În ceea priveşte orizontul de timp în care estimează că va exista baza legală pentru OMD, preşedintele ANAT a spus că acest subiect a fost unul dintre obiective pentru cel puţin 5-6 miniştri, iar acum din nou se vorbeşte despre acest lucru.