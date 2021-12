Operațiunea Testarea copiilor. Cine plătește testul PCR pentru infectați și cum se scapă doar cu statul acasă

Acțiunea, care a început de luni în școli, a scos la iveală multe lucruri nefuncționale și care compromit de-a dreptul actul testării.

Aproape că nici nu a mai contat întrebarea pe care am ridicat-o înainte de demararea acțiunii: cine garantează că părinții fără abilități informatice, fără carte sau antivacciniști (cunoscuți cu o „filosofie” aparte) vor testa și raporta corect rezultatul? Nici atunci când am semnalat situația vânzării testelor de salivă pe OLX nu am primit nicio lămurire. Luni, s-a trecut la Operațiunea Testarea copiilor.

În prima zi, din cauză că nu s-a explicat suficient părinților ce au de făcut, profesorii și învățătorii s-au trezit cu telefoanele pline de poze de la părinți. Mămicile au transmis poza cu testul copilului, fie ca era negativ, fie că era pozitiv. Cadrele didactice au stat și au răspuns fiecăreia în parte că trebuie să trimită doar poza când testul apare pozitiv. Au fost și școli care au cerut testele, indiferent de rezultat.

Nu a fost nicio mare tragedie că profesorii și învățătorii au consumat timp, toată lumea a înțeles ce are de făcut și pentru ziua de joi, probabil, situația nu s-ar mai repeta.

Dar, din cele pe care le-am aflat de la părțile implicate în operațune, am tras prima concluzie: Nu există proceduri clare comunicate școlilor și, deci, nici părinților.

Sunt școli unde s-a cerut părinților ca pe poza respectivă să fie scrisă și data. Or acest lucru poate fi făcut de cineva care are telefon performant și stăpânește bine tehnologia. Cum se descurcă o mamă de la țară, când ea poate că a învățat doar să răspundă la telefon și să apeleze?

A doua zi, marți, a erupt însă vulcanul. Toți părinții, și de la oraș și din mediul rural, au aflat că, dacă testul copilului iese pozitiv, trebuie să-i facă test PCR. La fel, și cadrele didactice au luat la cunoștință de declarația doctorului Arafat și, apoi, a ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu.

Ce urmează dacă testul de salivă este pozitiv

Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat că, dacă testul este pozitiv sau dacă copilul este simptomatic iar testul de salivă este negativ, urmează un test PCR obligatoriu, pentru a depista dacă într-adevăr copilul este negativ, fiind simptomatic.

Dacă testul de salivă arată că este pozitiv, din nou rezultatul trebuie să fie confirmat cu un test PCR. Luni, spre exemplu, 22 de teste de salivă pozitive au fost infirmate marți, după testul PCR.

„Acești copii pot să fie scoși din comunitatea lor și lăsați acasă în izolare timp de 10-14 zile, până când devine negativ și nu mai este contagios. Școala devine mai sigură și își poate continua activitatea cu risc mai mic de închidere și în cazul unor clase, și a școlii întregi”, a explicat șeful DSU, Raed Arafat.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a intervenit și el pe subiect, spunând, încă o dată, că operațiunea de testare acasa nu e un act medical ci este similară cu „tăierea unghiilor sau un test de sarcină”.

Niciunul dintre ei nu a spus unde și cine a plătit testul PCR făcut celor 16 copii depistați la prima testare anti-Covid din salivă. Iar profesorii au fost asaltați de părinți cu întrebări.

Unde să mergem să facem test PCR copilului? Cine plătește acest test, statul sau eu, mama? În cât timp vine răspunsul la testul PCR? Copilul va face școală on-line când colegii lui sunt prezenți fizic în clasă?

Răspunsuri de la decidenți nu există. Dacă s-ar merge pe vechea procedură – părintele să sune la 112 și să ceară testarea copilului cu PCR, rezultatul ar veni prin DSP după 2-3 zile și ar fi gratuit. Dar dacă părintele e disperat să nu i se agreveze boala copilului, se duce rapid cu el la o clinică privată ca să facă testul PCR. Și atunci scoate bani din buzunar.

Și totuși, copiii cu Covid pot scăpa de testul PCR, legal

Nimeni nu le-a reamintit părinților și profesorilor, sau să spună din nou, la televizor, că într-un Ordin de ministru se scrie că, preșcolarul și elevul testat pozitiv „continuă activitatea didactică în regim online și poate relua cursurile cu prezență fizică după prezentarea rezultatului certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore”.

Deci merge și cu test rapid din farmacii, despre care tot specialiștii ne-au spus că sunt sigure 40-50%. Cumpără părinții, ce să facă!?!

Dacă într-o familie cu venit mic nu se poate cumpăra nici măcar test rapid, nici nu vine Salvarea să testeze copilul cu PCR, ordinul de ministru precizează:

„Preșcolarul/Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la data rezultatului pozitiv obținut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă”.

Așadar, „pozitivul” din testul de salivă stă acasă, în carantină, două săptămâni, apoi merge la școală fără nicio hârtie, fiindcă se consideră că a trecut prin boală. O soluție care, în mediul rural, va fi des adoptată, din cauze știute de toată lumea.