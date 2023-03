Operațiunea „Meduza” a provocat un adevărat scandal la Colegiul „Caragiale” din București. Directoarea liceului susține că părinții au fost informați, dar au devenit violenți

Andreia Bodea, director al Colegiului Național „I.L Caragiale” din București, a făcut dezvăluiri despre situația din instituția de învățământ pe care o conduce. Aceasta susține că are cunoștințe despre consumul drogurilor de către elevi, ba mai mult, a semnat de câteva ori și Poliția. Cadrul didactic acuză autoritățile că nu au făcut nimic concret pentru a stopa acest fenomen.

Directoarea colegiului susține că a luat legătura și cu părinții elevilor implicați în astfel de probleme, însă aceștia nu vor să accepte situația. Unii dintre ei au devenit violenți și chiar au amenințat-o că merg în instanță.

„Nu numai că avem cunoștință, am și transmis și părinților. Am transmis peste tot. Nu sunt de acord neapărat cu ideea că directorii știau. Mă doare și pe mine personal. Este o școală la imaginea căreia am muncit foarte mult… Eu i-am informat pe părinți, atunci când am știut.

Părinții sunt cei care, cel puțin din experiența mea, au reacții violente și agresive la adresa mea, pentru că cer dovezi. Vă dați seama că nu pot să intru în grupurile sanitare dacă am o suspiciune sau un elev mi-a transmis că se petrece un lucru. Stau afară. Părinții vin când sunt chemați la școală și îmi spun: vă dau în judecată! Ce aveți cu copilul meu? Eu vreau dovada”, a declarat directorul școlii la Euronews.

Directoarea a chemat Poliția, însă nu s-au luat măsuri

Andreia Bodea susține că atunci când a aflat că elevii consumă droguri a chemat Poliția, pentru că ea nu are voie să caute în ghiozdanele acestora.

„Am chemat Poliția, am chemat Salvarea și lucrurile au rămas tot așa. Nu am sesizat DIICOT-ul ca atare. Am sesizat Poliția. În momentul în care am chemat salvarea, automat că a venit și Poliția.

Am sesizat părinții, ceea ce mi se pare normal. Nu e ca și cum lucrurile ar fi fost ascunse sub preș”, a declarat directoarea colegiului.

Andreia Bodea susține că nu a apelat doar la Poliție pentru a rezolva această problemă, ci și la reprezentanți ai agenției antidrog, chiar de două ori într-o lună, pentru a discuta cu elevii.

„Nu a trecut o lună în care în Caragiale au venit de două ori de la agenția antidrog, inclusiv împreună cu un fost consumator de droguri care acum din fericire a trecut printr-o cură de dezintoxicare. A venit și le-a vorbit. Nu a vorbit pe holuri, a vorbit în sala de festivități unui număr impresionant de clase. Au venit de două ori. Sunt doi psihologi – un domn și o doamnă – care săptămânal vin și discută în această școală cu elevii pe această temă”, a mai transmis Bodea.