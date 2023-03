Pasiunea extremă a lui George Simion. Păcatele din tinerețe l-ar putea costa cariera politică

George Simion, liderul AUR, a vorbit despre pasiunea sa din tinerețe. Acesta a fost un suporter al echipei naționale de fotbal și a făcut parte din grupul de ultrași „Uniți sub tricolor”.

Politicianul a mărturisit că este fascinat de acest fenomen și de modul în care suporterii merg la meciuri în grupuri organizate. George Simion mărturisește că și-ar fi dorit să fie șeful unui galerii, însă nu a avut această ocazie.

„Mamă, de câte ori am auzit: Șeful de galerie sau analfabetul! Mi-a plăcut fenomenul suporterilor organizați. Sunt fascinat de ce se întâmplă în țări cum e Italia, cum e Polonia de care sunt foarte tare legat, dar n-am fost șeful unei galerii, aș fi fost bucuros să fiu, asta implică multă organizare”, a spus George Simion, în vlogul lui Adiță Voicu.

Liderul AUR a mărturisit că a fost fan Steaua în trecut, dar aranjamentele din fotbalul românesc l-a făcut să își schimbe părerea. Acum a rămas doar suporter al echipei naționale.

„Când eram mic am mers la meciuri la Steaua, după am fost dezamăgit, nu am mai mers. Am prieteni şi de la Craiova, şi de la Farul. S-a dezbinat totul. Uite, ai două echipe din zona Ghencea, ai două echipe de la Craiova, îşi dă frate cu frate în cap. Dezbinarea asta şi toată corupţia, toate aranjamentele care au fost în mediul fotbalului românesc m-au făcut să mă scârbesc şi am mers doar la meciurile României”, a mai zis politicianul.

Pasiunile din tinerețe îi afectează cariera politică

George Simion s-a declarat fascinat de ultrași și a mărturisit că a făcut parte dintr-un astfel de grup. Este cunoscut faptul că suporterii înfocați au mai mereu conflicte cu jandarmeria, astfel putând fi explicate și situațiile prin care a trecut liderul AUR în urmă cu mai multe luni.

Politicianul a avut mai multe confruntări cu oamenii legii și chiar a fost reținut la ora trei dimineața, pentru că a condus cu permisul suspendat. Acest incident a avut loc în septembrie 2022, când George Simion se afla în Piața Victoriei, unde și-a început protestul cu trei zile mai devreme.

Liderul AUR a susținut în acel moment că nu a primit niciodată o înștiințare în legătură cu suspendarea dreptului său de a conduce autovehicule. El a menționat de un incident, pe raza Municipiului Buzău, în cauza căruia soluția legală ce trebuia dispusă fiind aceea de clasare în baza articolului 16 lit. a, Cod Procedură Penală.

Acesta nu este singurul conflict pe care politicianul l-a avut cu oamenii legii. În timpul aceluiași protest, el s-a certat cu jandarmii. Aceștia au intervenit intervenit în urma unei solicitări care acuza folosirea de mijloace sonore la ore târzii. În timp ce făcea live pe rețelele de socializare, George Simion țipa la oamenii legii să plece de lângă el, ba mai mult, a solicitat poliției să intervină.

Plecați de-aici! Plecați de-aici! Poliția, interveniți!”, țipa George Simion la jandarmi.

Cel mai recent scandal dintre liderul AUR și oamenii legii a avut loc la începutul acestui an. George Simion susține că a fost urmărit mai mulți kilometri de oamenii legii, când se întorcea de la un eveniment. Acuzațiile au fost făcute în timpul unei transmisii live pe rețelele de socializare.