Bianca Drăgușanu a venit însoțită de medicul ei estetician la Theo Show. Ea a spus adevărul despre câte operații estetice are. Vedeta și-a numărat intervențiile estetice în direct.

Bianca Drăgușanu și medicul ei estetician Alexandra Filip și au vorbit despre operațiile estetice pe care le are vedeta, dar și ce ar vrea să-și mai facă pentru a arăta perfect.

Bianca Drăgușanu a spus că în ultima perioada merge des la Cluj la clinica de estetică pentru a se menține în formă.

Iar efortul pe care îl pomenește Bianca Drăgușanu merită făcut. Postările Biancăi pe Instagram sunt văzute și lăudate de mulți fani. Cele două fotografii în care Bianca este îmbrăcată în rochia de mireasă a adus multe întrebări, fără răspuns încă.

Bianca Drăgușeanu, în vârsta de 39 de ani a mai fost căsătorită de două ori. Fosta prezentatoare tv nu și-a pierdut însă speranța că își va găsi alesul inimii.

La postarea cu ea îmbrăcând din nou rochia de mireasă, vedeta a scris:

„I’m wearing the smile you gave me and the dress of my dreams @bdluxfashion #comingsoon #mydresses #yes #tothedress #sohappy #blessed #loved #luxurylifestyle #wedding #weddingdress #bestisyettocome” se traduce astfel: “Eu port zâmbetul pe care tu mi l-ai dat și rochia visurilor mele #ÎnCurând #RochiileMele #Da #PentruRochii #AtâtDeFericită #Binecuvântată #Iubită #StilDeViațăDeLux #Nuntă #RochieDeMireasă #CeEsteMaiBunUrmeazăSăVină ”