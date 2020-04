Echipați cu echipamente de protecție, în sala de operație au intrat șapte medici și asistente medicale, de la Spitalul de Neorochirurgie ”Nicolae Oblu”, din Iași.

Pacienta este din Suceava, are 65 de ani și avea nevoie urgentă de operația pe creier, pentru a-i fi îndepărtată o tumoră cerebrală, care îi punea viața în pericol. Medicul care a condus echipa de neurochirurgi a fost condusă de Lucian Eva, șeful spitalului de neurochirurgie. ”Pacienta s-a adresat spitalului nostru în urmă cu zece zile.

Pe lângă afecțiunea de bază, tumoră cerebrală, a fost testată pozitiv pentru COVID. Am decis să-i administrăm medicația antivirală, pacienta având o stare relativ bună în momentul respectiv. În cursul zilei de ieri, pacienta a devenit mai somnolentă și am decis să intervenim chirurgical. În esență, chiar și fără această infecție COVID, operația are un grad de dificultate înalt, având în vedere localizarea tumorii”, a declarat doctorul Eva.

Fără această operație femeia ar fi murit în scurt timp, fapt pentru care medicii au decis să acționeze de urgență. ”În sala de operație au participat șapte cadre medicale care au fost instruite impecabil, toate procedurile de pregătire și intervenție fiind respectate cu strictețe (…). O intervenție emoționantă pentru întreaga echipă, asta în ciuda faptului că am fost costumați cu toții ca niște ‘cosmonauți”, a mai spus doctorul Eva.