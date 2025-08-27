Monden Opera Națională București, la Expo 2025 Osaka. Mari voci din România pe scena din Japonia







România este din nou pe scena Expo 2025 Osaka, în Japonia, cu un concert de gală, Stele ale Operei Româneşti la Osaka, găzduit, pe 4 septembrie 2025, la Expo National Day Hall și programat de la ora 18:30 (ora locală).

Soliști importanți ai scenei lirice internaționale originari din România - soprana Anita Hartig și tenorul Ștefan Pop - baritonul Ștefan Ignat, solist al Operei Naționale Bucureşti, vor interpreta, alături de Orchestra Operei Naționale București, condusă de dirijorul Daniel Jinga, lucrări semnate de Puccini, Verdi, Enescu, Dediu, Brediceanu și alții.

”Prezența Operei Naționale București la Expo 2025 Osaka este o ocazie de a arăta că România are artiști și instituții capabile să reprezinte țara la cel mai înalt nivel. Ne dorim ca publicul internațional să descopere, prin muzică, atât patrimoniul nostru cultural, cât și forța creativă a scenei lirice românești de astăzi. Acest concert este un moment de întâlnire între cultura noastră și un public internațional curios și deschis. Sperăm ca prin această gală să lăsăm o amprentă puternică a identității noastre muzicale. Mulțumim Ministerului Afacerilor Externe al României că ne-a invitat să ne reprezentăm țara într-un eveniment atât de important.”, spune dirijorul Daniel Jinga, Directorul Operei Naționale din București.

Prezența Operei Naționale București la Expo 2025 Osaka va fi completată de recitaluri susținute la Pavilionul României de formații camerale din orchestra operei.

Expo 2025 Osaka se desfășoară până pe 13 octombrie 2025 și reunește peste 160 de țări și organizații internaționale, sub tema „Designing Future Society for Our Lives”.

România este prezentă cu un pavilion propriu, intitulat Romania, Land of Tomorrow, conceput ca un spațiu multisenzorial ce îmbină tradiția și inovația, parte a zonei tematice Saving Lives.

Pavilionul a atras un interes crescut din partea publicului: în primele două luni a fost vizitat de peste 250.000 de persoane, la trei luni de la deschidere numărul vizitatorilor a depășit 360.000, iar la jumătatea lunii august pragul a ajuns la 500.000 de vizitatori, confirmând vizibilitatea deosebită a României în cadrul Expo 2025 Osaka.

Opera Națională București nu este singura care duce muzica românească la Osaka. Filarmonica „George Enescu”, Violoncellissimo (grupul coordonat de Marin Cazacu) au susținut deja concerte apreciate în primele luni ale programului, studenți ai Universității Naționale de Muzică București au fost, de asemenea, prezenți, cu recitaluri la Pavilionul României.

