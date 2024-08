Politica Onoarea pierdută a bașcanei Evghenia Guțul. De ce refuză să se conformeze cerințelor instanței







Republica Moldova. Evghenia Guțul, unsă în fotoliul de bașcan de Ilan Șor, nu vrea să se conformeze deciziei primei instanțe. Aceasta a contestat soluția judecătorului în litigiul împotriva speakerului Igor Grosu, în care își apără onoarea.

Prima instanță a constatat că Evghenia Guțul, propulsată în funcție de oligarhul fugar Ilan Șor, a depus cererea cu încălcări de procedură. Mai exact, plângerea a fost a fost expediată de pe adresa electronică - ispolcom_cancelaria@mail.ru, fără a fi și semnată. Chiar dacă putea depune repetat cererea, după înlăturarea hibelor procedural, Guțul a decis să conteste încheierea judecătorească la Curtea de Apel Chișinău.

Guțul nu-și poate ocupa fotoliul din Guvern

Supărările Evgheniei Guțul au fost provocate de unele declarații ale președintelui Parlamentului, Igor Grosu. La o emisiune televizată, Grosu a spus că Guțul nu are nicio șansă să ocupe un fotoliu în Guvernul Recean. Mai mult, speakerul a subliniat că „legea nu prevede ca bandiții să devină membri ai Guvernului”.

Pe 16 mai, instanța de fond a respins o altă cerere a bașcanei, împotriva președintei Maia Sandu. În acest caz. Acțiunea intervine după ce șefa statului a declarat că „o persoană care lucrează pentru o grupare criminală, o persoană care face declarații împotriva propriei țări nu are ce să caute în Guvernul Republicii Moldova”.

Val de sancțiuni pentru acțiuni separatiste și pro-ruse

Pe 12 iunie curent, Statele Unite au impus sancțiuni împotriva guvernatoarei regiunii găgăuze, pentru complicitate cu gruparea criminală condusă de Ilan Șor. Totodată, ambasada SUA la Chișinău a concretizat că restricțiile împotriva sa au fost aplicate și pentru „înlesnirea acțiunilor lor de interferență politică ilegală, susținute de Kremlin”.

Sancțiunile includ blocarea tuturor proprietăților din Statele Unite sau aflate în posesia sau sub controlul unor persoane din SUA. Totodată, lui Guțul îi sunt interzise tranzacțiile cu persoane din SUA sau în interiorul sau care tranzitează Statele Unite. Au fost incluse sub tabu și furnizarea sau primirea de fonduri sau bunuri sau servicii. În plus, bașcana a fost declarată drept persoană neeligibilă pentru a intra pe teritoriul Statele Unite.

„SUA au impus sancțiuni împotriva Evgheniei Guțul pentru implicare în acțiunile hibride împotriva statului Republica Moldova și cetățenilor ei, acțiuni finanțate cu bani din surse criminale. Decizia vine în urma unei colaborări eficiente cu partenerii noștri externi și vom continua să luăm măsuri decisive pentru a contracara corupția și amenințările la adresa securității naționale”, a scris premierul Dorin Recean, pe pagina sa de socializare.

Pe 17 iunie, Guțul a fost inclusă și în baza de date „Mirotvoreț”, fiind declarată dușman al Ucrainei și complice al ocupanților ruși.