Omul pe care vrea să parieze liderul PSD, Marcel Ciolacu. Se pregătește un transfer din teritoriu „la centru”

„Organizaţia PSD Bistriţa-Năsăud reprezintă cea mai importantă organizaţie a partidului din Ardeal. Radu Moldovan a fost lăudat, pe bună dreptate, de toată lumea astăzi, pentru că a găsit echilibrul de a avea şi trecut, şi prezent, şi viitor, de a deschide partidul, de a nu-i fi frică de competiţie şi este o poveste de succes Radu Moldovan în ceea ce priveşte managementul unei instituţii locale, respectiv al Consiliului Judeţean.

Mesajul pe care i l-a transmis Marcel Ciolacu lui Radu Moldovan

Radu Moldovan, după trei mandate, după realizările şi această poveste de succes, trebuie să vină în echipa centrală, pentru că Radu Moldovan mai are un cuvânt de spus şi în viitoarele structuri centrale, guvernamentale ale României. (…) Radu Moldovan, după 15 ani de preşedinte al PSD şi trei mandate la Consiliul Judeţean, nu este baron local, pentru că are o atitudine, pentru că are o modestie, pentru că are o echipă, pentru că nu l-am auzit spunând că le ştie pe toate, pentru că are capacitatea de a învăţa şi el de la alţii”, a spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a adăugat că a vrut ca Bistriţa-Năsăud să fie prima filială din Ardeal în care sunt organizate alegeri interne, pentru ca mai apoi, alături de Radu Moldovan, să pornească reconstrucţia celorlalte organizaţii.

„Va veni un an dificil, anul 2024, dar şi provocator. Nouă, pesediştilor, întotdeauna ne plac lucrurile grele, lucrurile uşoare le lăsăm pentru alţii. Reconstrucţia organizaţiilor din Ardeal va pleca din Bistriţa-Năsăud. Eu l-am rugat pe Radu Moldovan să facă primul conferinţa din Ardeal, ca pe urmă, împreună cu el, în fiecare organizaţie, să ne implicăm şi să ducem această reconstrucţie cât mai repede la nivelul aşteptat de noi şi de către români”, a precizat Ciolacu.

La conferinţa judeţeană de alegeri a PSD Bistriţa-Năsăud au mai fost prezenţi secretarul general al partidului, Paul Stănescu, şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

A fost reales în unanimitate

Liderul judeţean, Radu Moldovan, a fost reales în unanimitate, pentru cel de-al şaselea mandat de preşedinte, de către cei 373 de delegaţi prezenţi la conferinţă, fiind, de altfel, singurul candidat pentru această funcţie.

Acesta deţine, în prezent, şi funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la al treilea mandat.

Radu Moldovan a anunţat, sâmbătă, că nu va mai candida pentru şefia Consiliului Judeţean în 2024, menţionând totodată că viitorul candidat al PSD pentru funcţia de preşedinte al acestei instituţii va fi deputatul Bogdan Ivan, care a devenit, odată cu aceste alegeri interne, prim-vicepreşedinte al organizaţiei judeţene.