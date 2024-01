OMS propune înființarea unei „Poliții Globale”. Cine ar intra în vizorul organizației

În timpul unei sesiuni denumite „Boala X”, directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a subliniat necesitatea adoptării de către liderii mondiali a „Acordului privind pandemia” al OMS, care este obligatoriu din punct de vedere juridic.

Aceasta ar urma să se realizeze în scopul de a fi „mai bine pregătiți” și pentru a câștiga o „înțelegere aprofundată” cu privire la boala X.

„Este vorba despre un inamic comun”, a declarat Tedros, adăugând că „fără un răspuns comun, ne vom confrunta cu aceeași problemă ca și COVID”.

Directorul OMS a detaliat că luna mai a acestui an reprezintă termenul limită pentru elaborarea legislației, iar statele membre se angajează în negocieri bilaterale pentru a implementa această legislație.

„Acesta este un interes comun la nivel mondial, iar interesele naționale foarte înguste nu ar trebui să stea în cale”, a continuat el.

A adăugat că „desigur, interesele naționale sunt firești, dar ar putea fi dificile și ar putea afecta negocierile”.

Șeful OMS a afirmat, de asemenea, că COVID-19 a reprezentat „primul caz de Boală X și există posibilitatea ca un scenariu similar să se repete în viitor”, potrivit thepeoplesvoice.tv.

WHO head Tedros tells #Davos #WEF2024 elites that prepping for ‘#Disease_X „is a common global interest, and very narrow national interests should not come in the way.” Report: https://t.co/MwKBZRCcqs pic.twitter.com/tN8EYi2wBq

— m o d e r n i t y (@ModernityNews) January 17, 2024