Omagiul adus de vecinii fetiței de la Arad: „Nu te vom uita niciodată”. Ce spune tatăl vitreg. „Am crezut că va arde în totalitate”

Mesaje de despărțire și candele la scara blocului

Marți seară, locatarii blocului și cei din apropierea locuinței în care a trăit Antonia au aprins lumânări și au scris mai multe mesaje în memoria acesteia. „Odihnă veșnică, suflet drag” și „Nu te vom uita niciodată, suflețel” sunt doar două dintre textele transmise de vecinii îndurerați.

Tatăl vitreg, Florin Beniamin Crişan, în vârstă de 23 de ani, se află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Tânărul și-a recunoscut faptele în fața procurorilor, iar referatul pentru propunere de arestare este prevăzută și declarația suspectului de omor.

Tatăl vitreg: „Posibil să mă fi aflat sub influența drogurilor”

„Majoritatea activităţilor casnice au căzut pe umerii mei, îngrijirea copiilor, îngrijirea concubinei, cumpărături, fapt ce a determinat o depresie şi o stare de agitaţie fantastică.

În ziua de miercuri, 27 octombrie 2021, eram extrem de agitat, posibil să mă fi aflat sub influența unui drog, pe nume cristal, pe care l-am consumat cu două zile de incidentul regretabil.

De dimineaţă, fiul meu vitreg în vârstă de 3 ani, cât şi fiica mea vitregă, Antonia, erau extrem de agitaţi datorită lipsei mamei, cât şi a neîndemânării mele de a mă ocupa de ei, respectiv administrarea hranei, toaletă, îmbrăcare, curăţenie în casă ştiind că urmează să vină soţia cu nou-născutul acasă, cât şi grija cumpărăturilor şi pregătirilor pentru noul membru al familiei. Am fost copleșit de toate aceste probleme, am clacat, am avut o stare de nervozitate fantastică, am fumat două pachete de ţigări, iar la un moment dat, în jurul orei 13.00 – 14.00, Antonia a devenit extrem de agitată, a început să sară pe mine, să mă tragă, fără să reuşesc să o potolesc.

Cum și-a pierdut fetița viața. „Am luat decizia de a scăpa de cadavru”

În acel moment, nu-mi explic de ce, am lovit-o de două ori cu palma în zona cefei şi s-a lovit puternic de perete, căzând inconştientă la sol şi lovindu-se din nou de pardoseala de gresie, rămânând inertă. M-am panicat, i-am aplicat nişte palme cu intenţia de a o trezi (…) am încercat cu palmele să creez presiune pe piept concomitent încercând să-i suflu pe gură aer. Am efectuat timp de 5-6 minute aceste manevre, dându-mi seama că a murit.

Mi-am clătit capul cu apă rece, am consumat două pahare de apă rece şi am luat decizia de a scăpa de cadavru, fără să mă gândesc mai departe. În toată această perioadă, fiul meu vitreg se afla în apropiere, dar nu a realizat ce s-a întâmplat cu sora sa. M-am întrebat ce o să îi spun oare concubinei şi am luat hotărârea pe moment să scap de cadavru.

Am luat hotărârea de a o înveli într-un cearșaful ce se afla pe canapeaua din dormitorul mic, am luat de pe dulapul din dormitorul mare o valiză tip troler, din plastic, apreciind că ar putea încăpea în el cadavrul, ţinând cont că greutatea ei era în jur de 14 kilograme.

„Am plâns în taxi, dându-mi seama ce am făcut”

Cunoscând faptul că soţia mea avea acetonă pentru îndepărtarea lacului de pe unghii am căutat în dormitor, unde ştiam că ţine ceva recipiente şi am găsit 2 recipiente din sticlă transparentă, pline cu acetonă.

L-am luat pe băiat de mânuţă, am luat trolerul, am ieşit din apartament, am apelat la taxi şi am solicitat o maşină (…) L-am urcat pe băiat pe bancheta din spate, am urcat trolerul pe banchetă, am urcat şi eu.

Efectiv am plâns în taxi, dându-mi seama ce am făcut şi ce urma să fac, poziţionându-mă în aşa fel pe banchetă încât să nu mă vadă şoferiţa în oglindă, fiind devastat de ce am făcut.

Am ajuns în zona cimitirului din Bujac (…) am plătit sum de 8 lei, am coborât. Am aşteptat ca autoturismul să se pună în mişcare, am observat că în zonă nu era nimeni, fiind undeva în jurul orei 15.00. M-am deplasat pe o distanţă pe care nu o pot aprecia, căutând un loc cât de cât ferit unde eram hotărât să incendiez cadavrul, crezând că acesta va arde în totalitate şi ulterior fiind sigur că nu mai poate fi nimic de identificat, să o pot da dispărută.

L-am lăsat pe băiat pe o piatră, cu telefonul în mână şi cu aplicaţia YouTube deschisă unde rulau desene animate, după care m-am deplasat la o distanţă de 5-10 metri, am deschis geamantanul, am turnat cele două sticle de acetonă pe suprafaţa cadavrului învelit în cearşaf, a început să ardă cearşaful, moment în care am fost convins că incendiul provocat de mine va distruge cadavrul”, a declarat Florin Beniamin Crişan, potrivit Antena 3.

„Ea a acceptat varianta prezentată de mine”

Ulterior, bărbatul l-a luat pe băiețel, a chemat un taxi și a plecat înapoi acasă. Partenerei sale, care era internată în spital în momentul în care a avut loc crima, Florin Crișan i-a spus că fetița și-a pierdut viața accidental, în baie, iar trupul l-a transportat pe câmp.

„Acasă am fost extrem de agitat, concubina mea întrebându-mă insistent care este motivul. Am hotărât să-i spun o variantă pe care am gândit-o în toate aceste zile şi i-am spus direct că Antonia nu mai este, dându-i de înţeles că a murit (…) Am insistat pe varianta unei morţi accidentale în baie şi faptul că am abandonat cadavrul undeva pe câmp, fără a preciza locul.

Ea a acceptat varianta prezentată de mine şi am hotărât să mergem a doua zi la Poliţie”, spus suspectul de omor, potrivit sursei citate.