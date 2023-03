Olivia Steer, deranjată de reacția colegilor de breaslă: „Nici un reprezentat al mass-media nu s-a obosit să îmi ceară un punct de vedere”

Jurnalista Olivia Steer a fost amendată de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu suma de 5.000 de lei pentru o presupusă discriminare la adresa medicilor. Este a doua oară în decurs de un an când jurnalista este amendată de consiliu. Informația a fost distribuită masiv în mass-media, iar Olivia Steer susține că nimeni nu i-a cerut punctul de vedere cu privire la acest subiect.

„ZECI de PUBLICAȚII s-au înghesuit sa anunțe satisfăcute, azi, ca CNCD m-a amendat abuziv, pentru a doua oara, in decurs de un an, pentru o așa-pretinsă fapta de discriminare, la adresa medicilor. Nici un reprezentat al mass-media nu s-a obosit sa imi ceara un punct de vedere, pe seama stirii, ce ma vizează personal, dar, sincer, nici nu ma asteptam. Ar fi însemnat sa respecte reguli de deontologie profesională, pe care gazetarii de rit nou PARE ca le-au închis sub lacăt, definitiv, intr-o lada, in podul puterii, pe care o servesc, pe fata, de trei ani. Si pe statele de plata, de mai demult, după cum am mai arătat cu dovezi, in alte postări (si pe care sint pregătită sa le așez pe masa sau pe perete, oricind!)”, a scris jurnalista într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Curtea de Apel București a anulat prima amendă primită de Olivia Steer de la CNCD

Pe lângă faptul că nimeni nu i-a oferit dreptul la replică în ceea ce privește noua amendă primită de la Consiliu, jurnalista a mai fost deranjată de un lucru. Olivia Steer a vrut să lămurească lucrurile în ceea ce privește prima amendă de la CNCD, care a fost anulată de judecătorii de la Curtea de Apel București.

„In același timp, nici un canal media nu a anunțat printr-un cuvințel, cit de mic, o vorba cit de timid șoptită, măcar, ca, acum doua luni, Curtea de Apel Bucuresti a anulat prima amenda si a desființat hotărîrea NELEGALA a CNCD, pentru că aceasta instituție de stat, numita falnic Consiliul National de Combatere a Discriminării, m-a discriminat, încălcîndu-mi flagrant dreptul la apărare. Pur si simplu, nu m-a citat si m-a judecat in lipsa, fără nici o explicație. Ce as fi avut de spus in apărarea mea, nu i-a interesat pe membrii CNCD. Despre acest subiect, atit de STÎNJENITOR DE DEMASCATOR pentru toți cei care își arogă libertatea de a suprima drepturile tuturor celor care pun întrebări si nu se lasă prostiti de autorități – DEPLINA TĂCERE IN TOATĂ MASS-MEDIA. Cit de suplă e dubla măsura, in presa aliniată politic! Nu-i așa? … ”, se mai arată în postarea jurnalistei.

Olivia Steer va contesta amenda dată de CNCD

Jurnalista a ținut să prezinte și punctul său de vedere cu privire la amendă. Ea a spus că a fost amendată abuziv, la fel ca prima dată, așa că va ataca sancțiune și își va demonstra, cu argumente, nevinovăția.

„In caz ca măcar un singur ziarist rămas independent (in afara colegilor mei de la ActiveNews, pe care ii stimez nespus, pentru ca demonstrează, zi de zi, ca nu toți gazetarii sint la fel, har Domnului!) se gindeste, dacă mai are vreo noimă sa obții părerile tuturor părților, cind scrii pe un subiect, si ar vrea sa ma întrebe, totuși, de sănătate, am un răspuns de dat, în EXCLUSIVITATE:

DA, VOI ATACA, prin avocații foarte competenti, care ma reprezintă, DECIZIA CNCD. DIN NOU!

Si, DA, voi demonstra, cu toate argumentele, NELEGALITATEA sa! IAR!”, și-a încheiat postarea Olivia Steer.