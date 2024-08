Oligarhii ruși scapă de sancțiunile UE. Despăgubiri de 16 miliarde de euro cerute de un apropiat al lui Putin

Luxemburg. Un oligarh rus, considerat un membru al anturajului dictatorului Vladimir Putin cere despăgubiri uriașe pentru sancțiunile impuse de UE. Mihail Fridman a dat în judecată statul Luxemburg și cere să se judece în Hong Kong, controlat de China comunistă.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis, pe 10 aprilie, să îi elimine pe Mihail Fridman de pe lista persoanelor sancţionate în contextul invaziei Ucrainei din 2022.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a admis că UE are motive să considere că Mihail Fridman are legături strânse cu Vladimir Putin. Cu toate acestea judecătorii au dispus ca sancțiunile împotriva acestui oligarh. CJUE și-a motivat decizia arătând că autoritățile europene nu au demonstrat că el ar fi sprijinit acţiuni sau politici împotriva Ucrainei ori că ar fi susținut financiar puterea din Rusia.

În aceste condiții, scos de pe lista celor sancționați, Mihail Fridman a dat în judecată statul Luxemburg, relatează Politico. El cere, în proces, despăgubiri de 16 miliarde de dolari pentru activele care i-au fost înghețate odată cu impunerea sancțiunilor.

Acest oligarh rus susține că sancțiunile au fost aplicate fără să i se respecte dreptul la un proces echitabil. Totodată, a arătat că activele sale au rămas în continuare înghețate, astfel că nu s-a putut folosi de ele.

Fridman a fost sancționat în 2022, când Rusia a invadat Ucraina. La momentul respectiv, decizia a fost justificată prin faptul că era „un finanțator rus principal și facilitator al cercului de apropiați ai lui Putin”. Acest oligarh este acționar majoritar al Alfa Group, unul dintre cele mai importante grupuri de investiții private din Rusia.

Acest oligarh a câștigat procesul împotriva Uniunii Europene și a fost scos de pe lista persoanelor sancționate, în luna aprilie. Decizia a fost bazată pe un tratat din perioada comunistă, încheiat între statul Luxemburg și Uniunea Sovietică.

Avocații săi au arătat că autoritățile din Luxemburg au încălcat reglementările care ar fi trebuit să-i garanteze protecția în calitate de investitor. Din echipa care îi protejează interesele face parte și Cherie Blair, soția fostului premier britanic Tony Blair.

Acum, Mihail Fridman cere ca procesul să fie judecat de o instanță din Hong Kong, teritoriu aflat sub controlul Chinei comuniste. El invocă regulile comerciale internaționale ale Națiunilor Unite.

