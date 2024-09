Oktoberfest 2024: Tradiție, măsuri sporite de securitate și scumpiri la festivalul din Munchen

Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume, și-a deschis porțile sâmbătă, 21 septembrie, în Munchen. Iubitorii de bere din întreaga lume sunt pregătiți să participe la această sărbătoare tradițională, care atrage anual milioane de vizitatori. Deși festivalul este cunoscut pentru atmosfera sa veselă și prietenoasă, anul acesta organizatorii au luat măsuri stricte de securitate, pe fondul recentului atac cu cuțit din Solingen, Germania. În plus, prețurile mai mari la bere și mâncare sunt un subiect de discuție între participanți.

Măsuri de securitate sporite pentru ediția din acest an

În urma unui atac mortal cu cuțitul la un festival din Solingen, autoritățile germane au luat măsuri speciale pentru a asigura siguranța celor prezenți la Oktoberfest 2024. Locația festivalului, cunoscută sub numele de Wiesn, beneficiază de un sistem avansat de securitate, cu verificări riguroase la toate punctele de acces. Organizatorii au interzis bagajele voluminoase, cuțitele și recipientele din sticlă, iar poliția va fi omniprezentă pe parcursul întregului eveniment.

Pe lângă aceste măsuri, pentru prima oară în istoria festivalului, vor fi utilizate aleatoriu detectoare de metale portabile. Clemens Baumgärtner, directorul festivalului, a precizat că peste 40 de astfel de dispozitive vor fi folosite în zona de desfășurare a evenimentului, ca o măsură suplimentară de precauție.

„Am luat toate măsurile necesare pentru ca Oktoberfest să fie un loc sigur pentru toți participanții”, a declarat Dieter Reiter, primarul orașului Munchen. Aproximativ 600 de ofițeri de poliție vor fi prezenți la festival, completând echipa de 1.200-1.500 de stewarzi care vor asigura ordinea și securitatea în incintă.

Scumpiri la bere și mâncare, dar petrecăreții nu renunță

În ciuda bucuriei generale de la Oktoberfest, prețurile în creștere la bere și mâncare au atras atenția publicului. În acest an, prețul unui litru de bere a ajuns la aproximativ 15 euro, variind între 13,6 și 15,3 euro, în funcție de cortul în care este servită. Chiar și așa, berea Wiesn, produsă după rețete secrete, oferă o mică consolare pentru consumatori, având un conținut mai mare de alcool (circa 6%) decât o bere obișnuită, conform site-ului oficial al evenimentului.

Anul trecut, în timpul festivalului, s-au consumat peste 7,4 milioane de litri de bere, o cifră care demonstrează popularitatea continuă a evenimentului. Deși prețurile sunt mai mari, iubitorii de bere nu par descurajați. Cei care doresc să se hidrateze cu apă vor avea acces la țâșnitori gratuite, iar pentru cei care preferă apa îmbuteliată, prețul va fi în jur de 10 euro pentru un litru.

Costul mâncării la Oktoberfest a crescut și el, ca urmare a majorării TVA-ului pentru produsele din restaurante, care a urcat de la 7% la 19% în luna ianuarie. Christian Schottenhamel, co-organizator al festivalului, a menționat că această creștere de prețuri se datorează atât modificărilor fiscale, cât și inflației generale. „Trebuie să ne așteptăm la o creștere de aproximativ 15% în costul alimentelor, ceea ce va afecta toți participanții”, a declarat Schottenhamel.

Tradiție și inovație: Oktoberfest își păstrează farmecul

Oktoberfest nu este doar despre bere și mâncare. Participanții au posibilitatea de a îmbrăca costume tradiționale, cum ar fi „dirndl”-urile pentru femei și „lederhosen”-urile pentru bărbați. Anul acesta, designerii propun culori precum mov, mentă, verde-pin și albastru regal pentru costumele tradiționale ale doamnelor, iar pentru bărbați, pantalonii scurți din piele cu broderii elaborate rămân în tendințe.

Pentru cei care nu pot ajunge fizic la festival, există și o opțiune virtuală. Oktoberfest va fi disponibil sub formă de joc în realitatea virtuală, intitulat „Oktoberfest – The Official Game”. Dezvoltat de studioul K5 Factory, acest joc le va permite utilizatorilor să exploreze festivalul ca avataruri într-un spațiu digital, oferindu-le o alternativă modernă la experiența clasică de la Munchen.