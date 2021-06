Comisia Europeană nu crede în construcția autostrăzilor din România, însă ministrul Cristian Ghinea a purtat cu oficialii europeni adevărate discuții de convingere și, până la urmă, se pare că cei dintâi ar fi cedat. „Noi murim cu ele în brațe și am tot repetat asta până când au cedat”, s-a exprimat ministrul Cristian Ghinea.

Demnitarul a subliniat că reformele asumate prin PNRR nu sunt ale persoanelor fizice, ci ale Guvernului și ale coaliției de guvernare. Potrivit declarațiilor oferite în cadrul unei emisiuni Digi24, fondurile pe care Comisia Europeană le primește pentru autostrăzi reprezintă un „succes politic”.

Cum a convins Ghinea Comisia Europeană să dea bani pentru autostrăzi

„Este un succes politic faptul că sunt ca și acceptate cele 3, 1 miliarde de euro pentru autostrăzi. Este o excepție pentru România! Este o excepție pe care am obținut-o politic, negociind politic. Am spus de la bun început”, s-a exprimat ministrul, subliniind că, în ciuda faptului că oficialii europeni nu cred în construcția autostrăzilor din România, a reușit să-i convingă să ofere fonduri în acest sens.

„În primul rând, (…) noi murim cu ele în brațe și am tot repetat asta până când au cedat.

În al doilea rând, i-am convins atașând niște reforme. Reforma taxării mărfurilor este (un exemplu – n.r.). Ne-au spus că sunt niște chestiuni cu care nu sunt de acord, dar ca să accepte niște chestiuni care nu sunt pe spiritul regulamentului, trebuie să avem niște reforme însoțitoare, care să arate reducerea poluării și altele.

Nu uitați, jumătate din capitolul transporturi este 100% verde”, a declarat Cristian Ghinea.

Promisiuni fantastice pentru România

În cinci ani de zile, România trebuie să construiască 400+ km de autostradă – un episod epocal, dacă se va duce, într-adevăr, la capăt. Ministrul Investițiilor spune că acesta este unul dintre motivele pentru care Comisia Europeană nu a vrut să ofere bani României.

„Acesta a fost un alt aspect pentru care nu au vrut să ne dea bani de autostrăzi. Dar eu am încredere. Nu putem să stăm așa, cu capul… că nu putem, nu putem. Cătălin Drulă poate să consume 3, 1 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi plus două miliarde prin programul național de transporturi pe care îl începem de anul viitor. Deci 5, 1 miliarde pentru proiectele pe care le au acum în desfășurare. Au început deja licitațiile. Licitația pentru primul lot din A7, care leagă Bucureștiul de Moldova este pornită”, a spus Ghinea.

Unde își are rădăcinile încrederea lui Ghinea

Potrivit declarațiilor oferite de reprezentantul Ministerului Investițiilor, Comisia Europeană a transmis României că nu este în stare să consume fondurile alocate autostrăzilor. „În primul rând, nu voiau să ne dea (sumele cerute – n.r.) și doi, au spus că nu suntem în stare să consumăm acești bani”, a afirmat demnitarul.

El a susținut că, prezentând proiectele, studiile de fezabilitate și calendarul de implementare a proiectelor în cauză a reușit să convingă Comisia Europeană că România are în vedere proiecte realiste, care, fără îndoială, se pot implementa.

„Am spus: uitați proiectele, studiile de fezabilitate, calendarul de implementare . Nu uitați că România a avut, în primă variantă, cheltuieli de transport de 16 miliarde, pentru că pur și simplu guvernul anterior a pus mai multe. Noi am extras din acele 16 miliarde acele proiecte care chiar pot fi făcute. A7 este o autostradă care poate fi făcută rapid fiindcă e de câmpie. A8 care este dificil și scump de făcut, care leagă Iași de Târgu Mureș, aici facem capetele, care sunt tot un relief mai simplu de făcut. Deci se poate face.

În cazul metrourilor de la Cluj și București am selectat acele etape care pot fi făcute până în 2026. Am avut aceste discuții cu Comisia, proiect cu proiect, și au zis – okay, dacă nu pățim niște bube mari la achizițiile publice (dacă!)… adică niște contestații care să dureze trei ani de zile… Bineînțeles, asta se poate întâmpla, dar poate găsim niște mecanisme ca să nu se mai întâmple fiindcă, până la urmă, avem legislația piețelor publice pe model european. Sunt niște mecanisme care nu se folosesc, de lene sau de lipsă de curaj. Ministerul pe care îl conduc va monitoriza inclusiv partea de achiziție”, s-a exprimat ministrul Cristian Ghinea.

Când vine prima tranșă de bani

Demnitarul a mai ținut să precizeze că PNRR-ul reprezintă un proiect imens pentru România, care prevede 500 de reforme și linii de investiții, iar „dacă mai sunt erori, trebuie să te duci cu bună credință să negociezi schimbări”.

Prima tranșă de bani România o va primi după ce va fi aprobată de către Comisia Europeană în luna iulie sau septembrie, conform afirmațiilor ministrului, după care „mai trece încă o lună în Consiliu, apoi aprobarea vine pe 1, 3 miliarde de euro”.

Următoarele tranșe vor fi trimise României doar în condițiile în care primele obiective vor fi îndeplinite, motiv pentru care Cristian Ghinea a promis că va avea grijă ca acestea să fie ușor de implementat.

