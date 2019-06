Opoziția face ședințe motivaționale. Oferte de miniștri și posturi pentru cei care votează moțiunea de cenzură

Potrivit calculelor făcute de Opoziție, moțiunea de cenzură care se votează azi în Parlament va trece și asta va duce la căderea Guvernului Dăncilă. Liderul PNL Ludovic Orban declara recent că sunt asigurate 215 voturi din cele 233 necesare, deci a convins 4 parlamentari ai Puterii să voteze. Liberalii au folosit minivacanța de Rusalii pentru a convinge parlamentari din PSD și ALDE să voteze moțiunea. Li s-au promis posturi de miniștri și funcții pentru prieteni și rude. USR nu pare atât de implicată în acțiunea de racolare. Ei se bazează mai mult pe relațiile personale în încercarea de a-i convinge pe politicienii Puterii să voteze moțiunea.





Textul moțiunii a fost semnat de 173 de parlamentari. Cei de la Pro România au anunțat că nu semnează, dar votează. Pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată, este nevoie de 233 de voturi din totalul numărului parlamentarilor. În acest moment, cifrele arată astfel: PSD+ALDE au împreună 239 de voturi; PNL+USR au 119 voturi; UDMR are 30 de voturi; PMP are 17 voturi; Pro România are 18 voturi; Neafiliați - 10 voturi; Minoritățile 17 voturi

Toate voturile Opoziției și ale independenților, 211, nu pot asigura succesul moțiunii.

Momeli

Senatorul Daniel Zamfir a declarat, ieri, pentru Evenimentul zilei, că liberalii i-au sunat pe toți foștii colegi, acum în ALDE, și au încercat să-i convingă să voteze moțiunea de cenzură. Zamfir spune că s-a mers atât de departe încât se fac promisiuni cu posturi de miniștri, dar și alte funcții. „Ludovic Orban are zilele numărate în fruntea PNL. Moțiunea nu va trece, iar el va deconta acest eșec. De aceea recurge la tot felul de trucuri. I-a sunat pe toți colegii din ALDE, mai puțin pe mine, că nu are curaj. La doi dintre ei le-a promis portofolii de miniștri, altora loc pe listele parlamentare dacă trec la PNL. Este vorba de disperare”, spune Zamfir. În opinia senatorului, dacă PSDALDE intră acum în opoziție, câștigă alegerile cu 80 la sută. „Opoziția nu are niciun program, nicio strategie. Au avut cu Dragnea și celebra „plăcuță suedeză”. Acum, acestea au dispărut. Promit tăierea salariilor bugetarilor și impozitarea domeniului IT. De doi ani, în fiecare zi, dar zi de zi, anunță că Guvernul nu mai are bani de salarii și pensii. Uite că are”, a precizat senatorul liberal-democrat.

Daniel Zamfir mai spune că Opoziția nu poate avea un program coerent deoarece „acolo e un balamuc total”, nimeni nu se înțelege cu nimeni. „În PNL e războiul dintre Orban și Rareș Bogdan. PNL nu se înțelege cu USR. USR nu se înțelege cu Ponta. Ponta nu se înțelege cu Băsescu. Băsescu nu se înțelege cu Orban. Barna se ceartă cu Cioloș. Nu mai există așa balamuc, doi inși nu pot să stea la masă la discuții”, a explicat senatorul. Acesta a adăugat că el va face în continuare ceea ce a început: apărarea cetățenilor de abuzuri. „ALDE pentru mine este partidul care pune, înainte de orice, apărarea drepturilor și libertățile fundamentale ale oamenilor, iar ALDE este astăzi singurul partid care s-a așezat pe acest drum în a-i apăra pe oameni de abuzuri. Ludovic Orban nu prezintă încredere. Din acest motiv, colegii mei l-au refuzat”, a conchis Zamfir.

Pe de altă parte, PNL acuză PSD că, vineri seara, a numit trei secretari de stat de la ALDE ca să nu voteze moțiunea, după ce Orban aproape i-a convins.

