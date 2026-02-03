Obuz din Primul Război Mondial găsit în rectul unui bărbat

Un tânăr din Toulouse a ajuns la spital în weekend cu o situație extrem de neobișnuită: un obuz vechi de peste 100 de ani fusese introdus în rect, punând în alertă echipa medicală și autoritățile locale, potrivit Le Parisien.

Bărbatul, în vârstă de 24 de ani, s-a prezentat la Urgențe la spitalul Rangueil din Toulouse, plângându-se de dureri abdominale și rectale, însă fără a oferi detalii despre natura problemei. În timpul intervenției chirurgicale, personalul medical a făcut o descoperire șocantă: obiectul incriminat era un obuz din Primul Război Mondial, cu o lungime de aproximativ 16 centimetri și un diametru de 4 centimetri.

Având în vedere pericolul evident, spitalul a instituit imediat un perimetru de securitate. La fața locului au fost chemate forțele de ordine, pompierii și echipa de geniști, specializată în dezamorsarea muniției. Potrivit declarațiilor pompierilor pentru Le Parisien, intervenția a avut loc pe timpul nopții, iar geniștii au neutralizat proiectilul fără a provoca nicio explozie sau rănire.

Situația a atras atenția autorităților juridice, care urmează să investigheze circumstanțele introducerii dispozitivului exploziv în corpul pacientului.

Potrivit surselor locale, ancheta ar putea fi încadrată în categoria încălcării legislației privind armele, iar tânărul ar putea fi audiat în curând pentru a clarifica modul în care obuzul a ajuns în rect.

Acest incident nu este singular în Franța. În decembrie 2022, un bărbat în vârstă de peste 80 de ani a fost adus la spital cu un obuz similar introdus în rect, provocând evacuarea parțială a instituției medicale pentru a asigura siguranța pacienților și a personalului.

Evenimentele de acest fel ridică întrebări serioase privind modul în care muniția veche, deseori păstrată ca relicvă istorică, poate ajunge în situații extrem de periculoase și neașteptate.

Pe măsură ce ancheta va avansa, autoritățile vor încerca să stabilească dacă incidentul a fost accidental, rezultatul unei glume periculoase sau dacă există alte circumstanțe implicate. Între timp, pacientul rămâne internat în spital, sub supravegherea medicilor, pentru monitorizarea stării sale și a eventualelor complicații medicale rezultate din prezența obiectului exploziv în organism.