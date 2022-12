Obligația montării de repartitoare pentru căldură amânată încă un an. Decizia a fost adoptată de Parlament

Obligativitatea montării de repartitoare sau contori de căldură în apartamente pentru individualizarea consumurilor deenergie a fost amânată pentru încă un an. Conform unui act normativ adoptat de Camera Deputaților, noul termen limită a fost stabilit pentru 31 decembrie 2023.

Conform noului proiect de lege, românii racordați la sisteme centralizate de încălzire nu vor mai fi obligați să-și monteze repartitoare până la finalul anului 2022. Un amendament în acest sens a fost depus de USR și a trecut la votul Parlamentului.

„Am stat de vorbă în ultimul an cu zeci de președinți de asociații de bloc care mi-au explicat de unde vine reticența montării acestor repartitoare. Am aflat că au fost asociații care le-au montat și apoi le-au demontat pentru că au existat probleme cu costurile și repartizarea agentului termic. Principiul de a plăti cât consumi este corect, însă, din discuțiile avute, am înțeles că repartitoarele, așa cum sunt ele astăzi nu răspund acestei nevoi. E necesară o discuție mult mai amplă pentru a găsi soluții serioase în următorul an”, declară deputata USR Cristina Prună, vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii, conform economica.net.

Inițial, Legea nr. 196/2021, apărută în iulie 2021, reglementa obligativitatea montării contoarelor de căldură sau a repartitoarelor la nivelul fiecărui apartament, până la sfârşitul lunii decembrie 2021. În ultimul moment, cu puțin înainte de termenul final, Parlamentul a decis să amâne termenul pentru încă un an, la 31 decembrie 2022. Legea prevede și o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei pentru proprietarii care nu vor respecta termenul-limită impus.

Termenul a fost decalat din 2021

În luna octombrie a fost adoptat un alt act normativ, OUG 130/2022, care extindea obligația montării contoarelor de căldură la nivelul fiecărui apartament inclusiv în imobilele de tip condominiu dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire.

„În imobilele de tip condominiu și în clădirile mixte racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sau dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire este obligatorie montarea contoarelor individuale până la 31 decembrie 2022 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/ răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit”, precizează în OUG 130/2022.

Potrivit aceluiași act normativ, până în 2027, toate contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică din blocuri vor trebui să permită citirea de la distanță a valorilor înregistrate.