Obiectivul FCSB pentru returul cu Silkeborg. Ordin de la Gigi Becali pentru jucători: „Să spele rușinea asta”

FCSB a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri în cupele europene în deplasarea de la Silkeborg. Danezii au câștigat cu 5-0. Astfel, echipa lui Gigi Becali a fost taxată pentru încercarea de a folosi rezervele în confruntarea din Conference League.

În acest context, Becali a declarat că în returul de pe Arena Națională, FCSB va folosi titularii și le va cere jucătorilor să marcheze tot cinci goluri. Numai așa vor putea să spele rușinea. „La retur o să le cer să dea și ei cinci goluri ca să spele rușinea asta. Ăsta este obiectivul la retur. Trebuie să dea și ei cinci ca să spele rușinea. Asta le spun jucătorilor ca să spele rușinea”.

Gigi Becali, jucătorii de la FCSB sunt de circ

Patronul celor de la FCSB a amenințat că va face curățenie la echipă, în iarnă. Pe lista neagră a latifundiarului din Pipera se află Răzvan Oaidă, Bogdan Rusu, Marco Dulca și Andrei Dumiter. În plus, Becali a precizat că nu se aștepta la acest eșec drastic și că dacă ar fi știut că jucătorii trimiși în Danemarca sunt atât de slabi, nu i-ar fi lăsat acasă pe titulari.

Cu toate acestea, omul de afaceri a mărturisit că pe o parte se bucură că s-a întâmplat așa pentru că acum știe la ce nivel se situează toți jucătorii săi. „Știu că sunt praf. Ăia sunt praf, nu ai ce să faci cu ei. Trebuie să scăpăm de ei. Să iei atâtea goluri…Am zis că mergem, poate câștigăm, poate facem un egal, poate mâncăm bătaie. Un gol, hai două, dar așa ceva? Adică, să fie circ? Nu am crezut că ei sunt de circ. Eu nu am crezut că am dat bani pe așa ceva”.

Toţi jucătorii care au fost pe teren au fost achiziționați cu bani mulți de Gigi Becali. Pentru aceștia s-au plătit următoarele sume: 1,7 milioane de euro, 350.000 de euro, 250.000 de euro, 850.000 de euro. Așadar, nemulțumirea patronului este îndreptățită. În acest context, omul de afaceri a precizat că vrea să se despartă de jucătorii enumerați. „Au contracte, o să vedem cum facem“.

Nici Dică n-a scăpat: „De ce e şi vina lui? Îi cunoaşte mai bine ca mine”

Gigi Becali l-a criticat şi pe Nicolae Dică după acest eșec. Despre tehnicianul român a spus că este și vina lui pentru ceea ce s-a întâmplat, mai ales că el este omul care îi cunoaște pe jucători de la antrenamente: „Și lui Dică am ce să îi reproșez. El îi antrenează. Într-un fel, vina este a mea, dar nu am știut că este așa. E și vina mea și a lui Dică. De ce e și vina lui? Că el îi vede la antrenamente, îi cunoaște mai bine ca mine”, a spus Becali.

Returul dintre FCSB și Silkeborg se va disputa joi, de la ora 22:00 pe Arena Națională. Chiar dacă au un punct şi golaveraj dezastruos, 1-8, roș-albaştrii au în continuare șanse de calificarea mai departe. În meciul din Danemarca, FCSB a avut zero șuturi pe poartă. De asemenea, Becali a cheltuit cinci milioane de euro pentru transferuri în acest an, informează FANATIK.