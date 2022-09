Nicușor Dan, despre sumele pe care la face închiriind Arena Națională. A bătut-o la încasări pe Gabriela Firea

Nicuşor Dan nu a uitat să compare respectivele încasări cu cele obţinute în perioada în care Gabriela Firea a fost edilul Capitalei. Primarul general al Bucureștiului a mai spus că această suma s-a datorat celor 30 de evenimente, iar încasările faţă de 2020 sunt mai mult decât duble.

Câți bani a produs Arena Națională în 2022, în comparație cu anii precedenți

Manifestările organizate în acest an pe Arena Naţională au adus la bugetul primăriei aproximativ 5 milioane de lei, a anunțat Nicuşor Dan.

„Arena Națională aduce bani la bugetul local. În ultimele 9 luni ale acestui an, în urma manifestărilor organizate pe acest stadion s-au încasat aproximativ 5 milioane de lei. Spre comparație, în anul 2020 încasările au fost de 2 milioane de lei, în 2019, 1,9 milioane de lei, iar în 2018, 1,3 milioane de lei.

Arena Națională a găzduit până acum, anul acesta, 30 de evenimente, dintre care 23 au fost meciuri de fotbal, un festival de muzică (Saga Festival), târguri, filmări sau manifestări ale unor instituții și companii”, a relatat Nicuşor Dan.

Sursa foto: Facebook.

Nicuşor Dan invită mediul de afaceri, societatea civilă, instituţiile publice care organizează evenimente să aleagă Arena Naţională, „o locaţie modernă, dotată cu tehnologii performante”.

Ce sume s-au plătit la ultimul eveniment

El a menţionat că ultimul eveniment care a avut loc pe stadion şi pentru care PMB încasează aproximativ 100.000 de lei a fost ceremonia de absolvire a studenţilor de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, la care au participat aproximativ 8.000 de persoane.

„Ultimul eveniment care a avut loc pe stadion și pentru care PMB încasează aproximativ 100.000 de lei a fost ceremonia de absolvire a studenților de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, la care au participat aproximativ 8.000 de persoane.

Invităm mediul de afaceri, societatea civilă sau instituțiile publice care organizează evenimente să aleagă Arena Națională, o locație modernă, dotată cu tehnologii performante.

Am dovedit că putem organiza evenimente de mare anvergură/DOTA/Saga/Euro 2020, evenimentul caritabil We are One, iar dorința noastră este să deschidem acest obiectiv către public astfel încât să dezvoltăm economia locală și să aducem bani la buget, Capitala să fie cunoscută în întreaga lume, iar bucureștenii să se bucure de evenimente de calitate” a scris Nicuşor Dan pe social media.