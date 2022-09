Ce se întâmplă cu taxa de parcare în București. Nicușor Dan vine cu noi modificări pentru șoferi

Nicuşor Dan anunţase că din 15 august vom fi amendați toţi cei care parchează pe aşa-numitele „locurile albastre” din zona centrală a Capitalei şi nu plătesc, iar dacă problema persistă, vor fi blocate roțile.

Dar, la o lună de la aplicarea regulamentului de parcare, Primăria Municipiului Bucureşti face un pas în spate cu privire la această taxă. Mai exact, se pregătește să scadă taxa de parcare pentru şoferii care parchează în centru.

Nicușor Dan vrea tarif unitar pentru şoferi

Nicușor Dan vrea să scadă taxa de parcare pentru cei care vin în centrul orașului, să parcheze. Astfel, șoferii ar urma să plătească 5 lei pe oră, în București, în loc de 10 lei. De asemenea, primarul Bucureștiului susține că la nivelul Capitalei ar trebui introdus un tarif unitar, deci o taxă de parcare cu același cuantum, indiferent de zonă.

„La fel ca în toate oraşele, în zona centrală, ai două variante. Fie ai un tarif prohibitiv, vorbim în Bucureşti de cinci străzi care au un tarif de 10 lei, ori o limitare de timp”, a declarat Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei. Taxa ar puta fi redusă la jumătate, pentru un timp limitat de două ore, susțin surse din PMB, pentru Antena 3.

Când va fi aplicată noua măsură

Primarul Nicuşor Dan a anunţat că deja există un consens pe această reducere de tarif la nivelul Consiliului General, dar măsura ar putea fi aplicată abia peste câteva luni după ce este pusă în dezbatere publică şi votată de consilierii generali.

În ceea ce priveşte încurajarea transportului public, Nicuşor Dan a declarat că Primăria Capitalei va achiziţiona câte 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice şi 100 de troleibuze, pentru modernizarea parcului auto. Scopul este de a încuraja bucureștenii să renunțe la mașinile personale.

Nicuşor Dan a mai spus, de asemenea, că parcările „la bordură” vor fi în continuare gratuite, acolo unde există semnul care arată că parcarea este permisă, municipalitatea având intenţia de a extinde zona cu „parcări albastre” şi pe o serie de străzi adiacente zonei centrale a Bucureștiului.

O altă surpriză pregătită șoferilor care au maşini zgomotoase

Mașinile care produc zgomot peste 95 dB(A) nu vor mai putea circula pe timpul nopții în București, reiese dintr-un proiect de hotărâre lansat în dezbatere publică de Primăria Capitalei.

Cei care nu respectă prevederile vor fi amendați cu până la 5.000 de lei. PMB a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind diminuarea zgomotului produs de traficul auto din Capitală. Astfel, mașinile care produc zgomot peste 95 dB(A) vor putea circula doar în intervalul orar 08.00 am – 21.59 pm.

Măsurarea zgomotului produs de vehiculele participante la trafic se va face prin sondaj, de către Poliția Rutieră și Registrul Auto Român.

În cazul depășirii nivelului de zgomot în intervalul 95 dB(A) – 100 dB(A) amenda contravențională va fi cuprinsa între 1.500 RON și 2.500 de lei, iar în cazul depășirii nivelului de zgomot de 100 dB(A) amenda va fi cuprinsă între 4.000 și 5.000 de lei. Potrivit unui referat, zgomotul produs de traficul rutier este cea mai importantă sursă a poluarii fonice din București și a neplăcerilor cauzate de aceasta, informează Mediafax.

Nicușor Dan, soluții pentru românii care îngheață de frig în case

O altă problemă extrem de mare a bucureștenilor, pe lângă traficul greu de suportat, rămâne sistemul de termoficare şi frigul din apartamente. Întrebat despre acest lucru, edilul a spus:

„Pentru oricine care nu are apă caldă sau căldură, nu e corect și îmi pare rău, însă trebuie, în opinia mea, să ne uităm de sus la problema asta și sunt două date care sunt absolut relevante. Câți bani a băgat primăria în sistemul de termoficare în ultimii 10 ani, până în 2020- sub 700 de milioane de lei pe an, în 2021- 950 de milioane de lei, înainte să explodeze prețurile.

Noi în 10 ani trebuia să băgăm cu două miliarde jumate mai mult în sistemul de termoficare și am fi fost azi exact cum trebuia să fim. Acum în 2022, pentru că au explodat prețurile, o să ajungem la un miliard și jumătate, care e limita a tot ce putem să plătim.

Și al doilea- să ne uităm la graficul pierderilor, pentru că sistemul e mai bun cu cât pierderile sunt mai mici. Cu cât sistemul e mai rău, cu atât pierderile sunt mai mari. Reabilitarea întregului sistem termic o să dureze 10-15 ani, dar ca să fim la nivelul de confort unde eram acum 10 ani, se va întâmpla peste 2-3 ani”, a declarat recent edilul.