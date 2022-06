Dezvăluirile medicului șantajat de Oana Zăvoranu: „Mi-au zis că mă distrug în presă. Mi-au cerut 800.000 de euro”

Oana Zăvoranu ar fi beneficiat de un împrumut de 40.000 de euro din partea medicului Bogdan Furtună, dar vedeta nu i-a mai dat banii înapoi. Artista a trecut la șantaj, iar medicul a fost nevoit să acționeze în instanță.

„Curtea de Apel a constatat infracțiunea, în urma plângerii mele și au trimis-o în judecată. Eu nu am chemat-o în judecată. Eu am răspuns solicitărilor organelor abilitate. Nu am nici o teamă, decât cea de Dumnezeu. Dacă greșesc, îmi asum și răspund”, a declarat directorul Spitalului Colțea, Bogdan Ioan Furtună.

„M-au șantajat pentru o sumă de bani. Amenințările au venit sub forma unui posibil scandal în presă, cu prejudicii de imagine. Mi-au zis că mă distrug în presă. Mi-au cerut 800.000 de euro. După aceea, au scăzut la 300.000 de euro”, a relatat medicul Bogdan Furtună.

Medicul a mai trecut prin situații neplăcute din cauza Oanei Zăvoranu, iar totul ar fi fost foarte bine pus la punct.

„Și ea, și avocatul mi-au spus că trebuie să merg la un notar și să semnez un document, pus de mine la dispoziția organelor de anchetă. Am întrebat cum se demonstrează notarului prejudiciul (n.r. suma transferată de medic ar fi reprezentat, oficial, returnarea unui împrumut) . Mmedicul Bogdan Ioan Furtună pentru click.ro.

Curtea de Apel București instrumentează dosarul 4576/2/2022, fapta penală fiind „șantajul”. Dosarul este în camera preliminară, în acest stadiu fiind analizată legalitatea probelor. Lucrurile par să fie și mai complicate.

Acuzațiile Oanei Zăvoranu

Oana Zăvoranu nu a lăsat lucrurile așa și a declarat că medicul a fost doar un om profitor.

„S-a întâmplat totul la sfârşitul anului 2016, fiindu-mi prezentat ca fiind un medic serios, dintr-o familie de medici. Nimic din CV şi aparenţe nu dădea de bănuit. Dispuneam de bani cash şi a început individul să-mi ceară diverse sume de bani la ceas de noapte, pentru a cumpăra diverse aparate pentru clinică.

Când nu am găsit niciun aparat medical în clinica noastră, atunci am descoperit că e ceva putred. Soţul meu a găsit în 2018 nişte facturi falsificate, pe nişte aparate-fantomă.

Avocaţii la care am apelat au înregistrări video şi audio cu momentele în care doctoraşul Furtună se milogeşte la mine. Acest individ este un şmecher, un profitor şi un escroc. Pe unde a fost, a fost dat afară, pentru că a ciordit, pe româneşte”, a declarat, la momentul respectiv, Oana Zăvoranu.

„Acuzațiile nefondate ale doamnei Zăvoranu au făcut obiectul unei anchete DNA în cadrul căreia am dat declarații și am pus la dispoziție toate documentele care mi-au fost solicitate. Nu este vorba despre cuvântul meu împotriva cuvântului dnei Zăvoranu, ci despre o acțiune a justiției care trebuie să aibă la dispoziție toate probele în acest dosar.

Nu mă ocup personal de această problemă, mi-am angajat un avocat care să mă reprezinte și care mă ține la curent cu mersul lucrurilor, doamna Ioana Mates. Eu sunt medic și sunt implicat în management sanitar și nu îmi doresc decât să îmi fac meseria. Nu îmi doresc publicitate pe tot felul de subiecte false”, a declarat medicul.

„Într-adevăr, în perioada 2017-2018, am fost administrator al clinicii controlată de doamna Zăvoranu. Deși chiar și la acel moment era cunoscut în spațiul public faptul că este o persoană dificilă, am acceptat această colaborare, fiind vorba despre dezvoltarea unui business medical.

După un an, înainte de preluarea funcției de director medical la Spitalul Clinic Colentina, am renunțat la această colaborare, care deja devenise nefuncțională din cauza lipsei de coerență și constanță în decizii a asociaților.

Ulterior, după mai mult de un an de la încetarea colaborării, dna Zăvoranu a decis să inițieze un scandal legat de colaborarea noastră.

Pentru mine și familia mea acest scandal a fost o traumă. Dar, personal, consider că este o chestiune de competența justiției. Nu intru în conflict cu nimeni, nu consider că trebuie să demonstrez ceva legat de acest episod. Justiția va stabili de partea cui este adevărul”, a mai spus medicul Bogdan Furtună, potrivit Click.