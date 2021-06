Oana Zăvoranu a fost filmată în braţele lui Dan Diaconescu. Sunt imaginile anului, având în vedere că au fost fotografiaţi şi filmaţi dansând împreună. Totul s-a întâmplat la un restaurant select închiriat de sărbătorită.

Au fost mulţi invitaţi, iar distracţia a fost pe măsură. N-au lipsit cele mai bune preparate culinare şi nici cele mai fine băuturi alcoolice. De asemenea, atmosfera a fost asigurată de orchestra restaurantului.

La rândul său, după o absenţă îndelungată din spaţiul public, Dan Diaconescu a demonstrat că timpul nu a lăsat prea multe semne pe chipul său. Fostul patron de televiziune nu pare foarte schimbat faţă de momentul eliberării din închisoare.

Oana Zăvoranu a primit un mesaj special

Diaconescu a fost prezent la petrecere datorită prieteniei foarte strânse pe care o are cu Oana Zăvoranu. Bineînţeles, de la acest moment festiv nu putea lipsi Alex Ashraf (care i-a transmis un mesaj special, conform postării de pe pagina de Facebook a divei), soţul celei poreclite Querida. Alături de ei au fost cei mai apropiaţi prieteni, dar şi alte vedete din România.

Oana Zăvoranu a jucat şi rolul fotografului şi a postat cele mai interesante imagini pe Instagram. Într-una dintre acestea, ea dansează cu DD pe melodia „Ochii tăi” (n.r. – care aparține trupei Holograf). Îmbrăcat elegant, Dan Diaconescu a fost mereu cu zâmbetul pe buze şi a savurat din plin compania Oanei.

„Pentru mine Dan Diaconescu este ca un mentor, am furat de la el tot ce am putut. Am suferit cu adevărat când l-am văzut pe Dan Diaconescu încătușat. Mi-a făcut extrem de rău acea imagine, pentru că este un om drag mie, am învățat enorm de mult de la el.

Sper din tot sufletul să-i fie redeschisă emisiunea, pentru că eu nu văd România fără OTV. Dan Diaconescu a fost singura persoană care mi-a satisfăcut toate capriciile de divă. Mi-a luat lustre cu cristale, mi-a făcut o cabină de machiaj extraordinar de frumoasă și mi-a închiriat un scaun care costă 4.000 de euro”.

Oana Zăvoranu nu uită ce a făcut DD pentru ea

„Acest om a știut să mă respecte și pentru asta nu pot decât să-i mulțumesc și să-i spun că-i voi rămâne prietenă pentru totdeauna. Dane, ai avut, ai și vei avea în orice moment al vieții tale o prietenă adevărată în mine care te iubește mult și te respectă”, declara Oana Zăvoranu, care a suferit enorm în 2015, când Dan Diaconescu a fost condamnat la închisoare pentru şantaj.

„Dan Diaconescu este una dintre feblețile mele. Eu am avut două emisiuni superbe la OTV. Sunt singura persoană pe care Dan Diaconescu a plătit-o, semn că aprecierea lui este reală. Pentru mine Dan Diaconescu a fost un mentor. Eu am încercat să „fur” meserie de la el. Pentru el am plecat de la o altă televiziune.

Vă spun sincer, am suferit când l-am văzut cu cătușele la mâini. Mi-a făcut rău să îl văd cu cătușe, Dan este un om extraordinar! Eu sunt alături de Dan, cu sufletul și cu orice are el nevoie pentru că acest om mi-a arătat că mă respectă”, a mai spus Oana Zavoranu în trecut.

În prezent, Dan Diaconescu s-a întors în mediul online. Fostul patron al televiziunii OTV a creat platforma DD Home Cinema, care seamănă cu HBO și Netflix. Cei care vor să vizioneze conținutul, trebuie să plătească. El a mai regizat un serial care se numește Pandemia şi al cărui scenariu îi aparţine.