Oana Sîrbu împlinește, joi, 13 mai, vârsta de 53 de ani. Născută în București, în 1968, a devenit extrem de cunoscută publicului, odată cu apariția în celebrul film „Liceenii”. Pelicula regizată de Nicolae Corjos, una dintre cele mai vizionate din istoria cinematografiei românești. Apoi, Oana Sîrbu a făcut carieră pe scena muzicală.

Oana Sîrbu, grav accident auto în anul 1997

Oana Sîrbu se trage dintr-o familie de artiști, tatăl său fiind actor de pantomimă. Fratele acestuia a fost pictor și profesor de arte plastice, în timp ce o mătușă a actriței a cântat la operă. La vârsta de 14 ani a început să cânte într-un cor și a descoperit că are voce. În copilărie a practicat mai multe sporturi. În 1997, Oana Sârbu a trecut printr-un moment de cumpănă. A suferit un grav accident de mașină și scăpat cu viață.

„Mi-am dorit să cânt de mică. Ai mei nu m-au sprijinit prea mult. M-au dat la gimnastică. Pentru că eram micuță și subțirică, ca să mă dezvolt mai bine, m-au dus la Emil Racoviță, la liceu sportiv.

Am făcut gimnastică, înot și atletism. Am făcut însă sport de performanță în primii ani. Apoi am continuat în cadrul obișnuit. Dar am colegi care au ajuns performeri în diverse situații, chiar și la circ. Debutul l-am avut la Teatrul Tănase. Acolo, tatăl meu a făcut istorie.

La 14 ani a început să cânte în cor

La 14 ani am început să cânt în Corul Preludiu. Acolo mi-am făcut ucenicia. La 17-18 ani am participat la «Steaua fără nume». Tata fiind în zona asta și știind cât era de grea viața, nu și-ar fi dorit să fac asta.

În familie, toată lumea a avut voce și talent artistic. Bunicii cântau foarte frumos, am avut și o mătușă care a cântat operă, fratele tatălui meu a fost pictor și profesor de arte plastic la «Tonitza». Am crescut într-o familie cu educație artistică”, spunea Oana Sârbu într-un interviu pentru Libertatea.

Cum arată Oana Sîrbu la 53 de ani