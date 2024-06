Monden Oana Roman, ironizată din cauza unui apel la 112. Prin ce a trecut vedeta







Oana Roman a trecut printr-o experiență neplăcută. Aflată în concediu pe litoralul românesc, aceasta a sunat la 112 pentru a cere ajutorul autorităților. Fiica lui Petre Roman și-a spus nemulțumirea legat de muzica tare, care se auzea de la un club situat în apropierea hotelului în care era cazată.

Oana Roman, ironizată de operatorul de la 112

Vedeta s-a confruntat cu această situație dificilă încă din prima zi de vacanță. La ora cinci dimineața, aceasta a apelat numărul unic de urgență pentru a solicita intervenția autorităților. Aceasta susține că muzica se auzea prea tare de la clubul aflat în vecinătate.

Fiica lui Petre Roman susține că nu a primit ajutorul autorităților, iar operatorul de la 112 a ironizat-o.

„La ora 5 fără un sfert dimineața urla muzica la o discotecă pe plajă la nici 50 de metri de blocuri unde locuiesc oameni. Am sunat la 112, m-a luat un domn la mișto că atât a putut. “, a spus vedeta.

Mesaj pentru primarul Constanței

Aceasta l-a invitat pe actualul edil al Constanței să doarmă în unitatea de cazare respectivă, pentru a se convinge de situație. În plus, Oana i-a criticat și pe cei care au dat autorizațiile de construcție în zonă.

„Amenzi nu se dau, domnul primar e în campanie… l-aș invita să vină să doarmă dânsul aici mâine seară când va fi la fel cu siguranță. Să vedem ce impresia va avea domnul Vergil Chițac, Poliția Mamaia și cei care au dat autorizație să fie club pe plajă lângă blocuri până la 6-7 dimineața”, a mai spus aceasta.

Oana Roman, despre jignirile primite în mediul online

După ce și-a expus viața pe rețelele de socializare, fiica lui Petre Roman devenit ținta criticilor internauților. Aceasta susține că este jignită și criticată în mod constant. De asemenea, vedeta susține că unele dintre mesaje ofensatoare sunt adresate inclusiv tatălui ei.

„Sunt victima bullying-ului, hărțuirii și jignirilor publice de peste 30 de ani. Mai nou, cu rețelele sociale, lucrul ăsta s-a acutizat foarte tare, când și eu odată fac o postare în care spun: domne, nu-i OK ce faceți, nu este OK să mă înjurați, nu este OK să mă amenințați, nu este OK să spuneți că ar trebui să fiu la pușcărie și eu și tata, nu este OK să vărsați numai mizerii în capul meu în mod gratuit.”, a precizat vedeta.

În plus, Oana a tras un semnal de alarmă pentru cei care sunt victimele bullying-ului, încurajându-i să nu țină cont de opiniile negative ale celor din jur.