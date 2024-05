Monden Oana Roman, singură la parastasul mamei sale. Sora acesteia nu a fost prezentă la biserică







Oana Roman trece printr-o perioadă de dificilă. După ce și-a pierdut mama, aceasta a fost nevoită să facă față prezentului de dragul fiicei ei. Recent, aceasta s-a ocupat singură de organizarea parastasului Mioarei Roman.

Oana Roman, singură la parastasul mamei sale

Fiica lui Petre Roman a împărțit pachete și a mers singură la slujba de parastas. Astfel, Oana Roman și-a asumat singură responsabilitatea pentru aceste rânduieli creștinești. Vedeta a mers cu pachete la biserică și le-a împărțit celor prezenți.

De altfel, la scurt timp după înmormântare, aceasta a mărturisit că nu a fost ajutată de restul familiei.

„Atunci când tu nu faci nimic, nu te implici cu nimic, nu plătești nimic, nu te interesează nimic și totuși ești nemulțumit de ce face celălalt, care se implică 100%, plătește 100%, se ocupă 100%, duce povara 100% singur. Și cu toate astea, tu ești nemulțumit. Ba mai mult, comentezi, spui că ai fi făcut altfel, că nu a fost bine așa. Asta este meteahna multora dintre noi, voi. Ar să ne gândim dacă noi am făcut ceva, dacă am cumpărat măcar o floare sau am aprins măcar o lumânare pentru cineva”, a transmis aceasta.

Tensiuni între cele două surori

Catinca Roman a menționat că ar fi preferat ca înmormântarea mamei ei să fie una discretă. Sora acesteia s-a arătat deranjată de această declarație.

De altfel, relația dintre cele două s-ar fi răcit în urmă cu mult timp. După valul de critici legate de înmormântare, Oana Roman a răbufnit.

„Altfel, suntem doar niște forme de viață care comentăm de pe margine. Ar trebui să ne gândim foarte bine înainte să ne permitem să judecăm deciziile altora și să judecăm ceea ce fac ei, atât timp cât noi nu facem nimic. Eu nu-mi permit să-i judec pe alții, nici măcar pe cei apropiați mie.”, a mai spus ea.

Oana Roman, afectată de moartea mamei, dar și de problemele legate de fostul soț

Fiica lui Petre Roman s-a confruntat cu numeroase probleme în ultimii ani. Aceasta s-a separat de Marius Elisei, însă problemele de familie nu s-au încheiat în punctul respectiv. Vedeta a mărturisit că fostul ei partener nu se implică în creșterea fiicei lor.