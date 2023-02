Oana Roman a declanșat „Jihadul”. Fostul soț și sora ei sunt în vizor: „Adevărul este ăsta și eu nu-l mai ascund”

Practic, Oana Roman și-a vărsat năduful pe o pagina de socializare și a explicat că de acum relația cu fostul ei soț s-a încheiat. “Totul bine! Marius mi-a spus că va avea grijă și timp să se vadă cu Isa când se va stabiliza.

Deocamdată nu are timp și nici posibilitatea să o vadă, nici să contribuie cu nimic la creșterea ei. Din punctul meu de ,orice comunicare s-a încheiat. Iar azi, sora mea mi-a spus că nu se poate duce să o vadă pe mama (pe care nu a mai văzut-o de peste 6 luni) pentru că nu consider că mai are vreun motiv să o vadă. Va urma Jihad după aceste spuse ale mele, dar nu-mi mai pasă. Adevărul este ăsta și eu nu-l mai ascund”, a scris vedeta pe Instagram.

Oana Roman, în război cu toată lumea

Practic, din acest moment, Oana Roman pare să fi declanșat un adevărat război cu fostul soț, dar și cu sora. Cu Marius Elisei nu este prima dată când se află într-o astfel de situație, având în vedere că cei doi au și divorțat. Ulterior au decis să se împace, ba chiar era în plan o petrecere de nuntă și de asemenea reînnoirea jurămintelor în fața ofițerului stării civile.

Doar că, între timp, au decis că nu este cazul să mai facă acest lucru, iar la câteva luni de la acel moment, iată că au anunțat separarea definitivă. În ceea ce o privește pe mama vedetei, aceasta se află internată la un azil de persoane vârstnice, unde este foarte bine îngrijită și unde Oana se străduiește să ajungă de câte ori poate. În aceste zile a fost mai complicat și probabil că a cerut ajutorul surorii, doar ca se pare că s-a lovit de un refuz.