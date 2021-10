Oana Pellea are COVID-19! Care este starea sa de sănătate și cum evoluează boala ne dezvăluie chiar actrița printr-o postare pe Facebook

Situația epidemiologică de la ora actuală nu este deloc una bună. Din ce în ce mai multe cazuri de COVID-19 sunt anunțate, printre acestea fiind și vedete celebre din România. Oana Pellea este o persoană extrem de asumată. În urmă cu o săptămână, celebra actriță a decis să intre în autoizolare, asta pentru că intrase în contact cu o persoană suspectă de COVID-19. Decizia a fost anunțată chiar de vedetă, susținând faptul că nu vrea să pună în pericol viața nimănui.

La fix o săptămână după ce anunța autoizolarea, Oana Pellea face un nou anunț pe pagina de Facebook. Vedeta a precizat faptul că a fost vaccinată cu ambele doze, însă nu îi garantează cu nu va lua virusul. Postarea a început cu o serie de informații legate de hotărârea luată în urmă cu șapte zile. Presa a scris atunci faptul că este o decizie incredibilă, însă marea actriță nu este deloc de acord cu această afirmație. Ea susține că s-a gândit la persoanele din jurul ei și este conștientă de urmările care ar fi fost dacă ea ar fi intrat în contact cu toți colegii de la teatre sau cu spectatorii.

„Sunt vaccinată cu ambele doze. Acum exact o săptămâna am luat hotararea sa ma autoizolez după ce am intrat in contact cu o persoana suspecta a fi pozitivă Covid19. Mi am suspendat un spectacol. Am oprit repetițiile. Am anunțat teatrele. Presa a scris: “Oana Pellea, decizie incredibilă luată din cauza covid-19. Actrița a făcut anunțul neașteptat”

Nu era nimic incredibil. Nimic neașteptat! Era o decizie responsabila! Reacția presei da… mi se pare incredibilă!

E o decizie pentru care ma aplaud din tot sufletul! Mi am făcut teste rapide rezultat NEGATIV”, a scris Oana Pellea pe pagina personală de Facebook.

Oana Pellea a fost primit rezultatul testul PCR! Actrița a fost infectată cu COVID-19

Conform informațiilor oferite chiar de vedetă, a făcut un test rapid care a ieșit negativ, însă a făcut și unul PCR. Acesta din urmă a ieșit pozitiv, însă ea nu intră în panică. Datorită imunizării, boala nu are o formă gravă, așa că se tratează acasă, susține Oana Pellea. Marea actriță este îngrozită de ideea de a ajunge în spital, așa că este foarte mândră de faptul că a ales să se vaccineze. Va sta în perioada de izolare impusă de lege și va avea grijă de sănătatea sa, așa cum le recomandă fanilor ei din mediul online.

„Astăzi am primit rezultatul PCR -POZITIV.

Mi as fi pus in pericol colegii și pe cei cu care as fi intrat in contact.

Traversez o formă ușoară. Nu vreau sa ma gândesc cum mi ar fi fost fără vaccin!

Voi rămâne in izolarea impusă de lege.

Aveți grija de voi si de cei de lângă voi!

Sanatate tuturor!

Nu dau sfaturi nimănui dar mă felicit că m am vaccinat”, se mai arată în postarea făcută de Oana Pellea.