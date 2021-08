Legătura ciudată dintre Mircea Dinescu, un măcelar și vaccinul anti-Covid. Totul s-a întâmplat în Băilești, comuna lui Amza Pellea

În stilu-i caracteristic, Dinescu a povestit că a avut parte chiar de …o pilă la vaccinare, la vremea la care se făceau programări și se stătea la coadă. Cel care l-a ajutat pe poet a fost un măcelar!

“M-am vaccinat în primăvara acestui an, în perioada în care încă se alerga după locuri libere la vaccinare. Iar povestea vaccinării mele e una chiar haioasă. Nu am găsit loc liber, în apropierea casei mele de la Cetate, din judeţul Dolj, decât la Băileşti, în comuna celebrului nea Mărin. Acasă la Amza Pellea.

În fapt, nici nu am găsit eu programarea, ci un prieten bun, un măcelar din zonă, care ştiind că vreau să fac vaccinul m-a trecut pe listă. Iar apoi m-a anunţat. Am acceptat, desigur, şi uite aşa se poate spune că am beneficat de o pilă în materie, dacă se poate spune aşa ceva!”, a povestit Mircea Dinescu pentru Impact.

Agenda de vacanţă a poetului a fost una bogată, dar Mircea Dinescu a evitat să ofere amănunte. “De obicei cam în perioada asta din an fug trei zile undeva anume şi nu spun nimănui unde anume. La fel am făcut şi anul acesta, dar nu-mi voi deconspira alegerea”, a mai declarat Dinescu.