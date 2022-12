Oana Mizil îl așteaptă acasă pe Marian Vanghelie. Mesajul pe care i-l transmite de Crăciun

Oana Mizil speră ca Marian Vanghelie să se întoarcă la ea și la fetița lor, Maria, de Crăciun. Cei doi s-au despărțit după o relație de 11 ani, însă Oana Mizil tot mai trage speranță că se vor împăca. Iar dacă nu, atunci Marian Vanghelie poate revine acasă de dragul fetiței, care îl așteaptă ca să petreacă împreună de sărbători.

„Crăciunul în familie, Revelionul tot în familie. Noi suntem o familie mare, o familie unită. Le facem pe toate împreună aici, în țară, în România! Normal, facem în familie, iar familia înseamnă mamă, tată, noi toți! Maria îl iubește foarte mult și asta își dorește! Nu trebuie neapărat să vină cu cadouri, important e să vină cu multă iubire!”, a declarat Oana Mizil, pentru Click.ro.

Chiar dacă a avut de depășit o mulțime de dificultăți, Oana Mizil nu se plânge de acest an și, la final, crede că una peste alta, a fost un an frumos. Ea spune că privește înainte deoarece este o persoană puternică, optimistă, chiar dacă a trecut printr-un divorț.

„Eu sunt o persoană foarte optimistă, foarte veselă, o persoană puternică! Orice este greu este venit de la Dumnezeu, în destinul nostru și depășim. A fost un an frumos, viața noastră este frumoasă! Viața noastră trebuie să continue, cu bune și cu rele, și să le luăm ca atare, cu multă răbdare, cu multă credință, cu mul tă speranță. O am pe cea mică care este lumina ochilor mei. Ea îmi dă foarte multă bucurie în viață și să sper ă m să intrăm într-un an bun!”, a mai spus Oana Mizil.

Oana Mizil rămâne alături de Marian Vanghelie

De curând, fosta soție a lui Marian Vanghelie a avut o ieșire în public, la o emisiune de televiziune unde a povestit despre perioada grea prin care trece familia sa. Ea și-a exprimat speranța că, în cele din urmă, toate aceste dificultăți vor fi depășite, iar Marian Vanghelie va reveni la familie.

„Suntem într-o perioadă… Nouă ne place să spunem de pauză, să ne regăsim. Sentimentul de iubire încă există. Mă doare foarte mult să văd prin ce trece. E o perioadă grea a vieții lui. Îi sunt alături în toate, îl sprijin, îl înțeleg. I-am înțeles durerea, i-am înțeles stările, el oricum este un personaj vulcanic, bun. Râdea foarte mult, acum nu mai râde. Eu încă am speranța că vine o minune peste noi și că va fi acasă cu noi, nu acolo unde vor să îl bage unii, și să formăm din nou o familie”, a mai povestit Oana Mizil, potrivit Wowbiz.

Ea a ținut să-i dea asigurări că indiferent ce se va întâmpla, va rămâne alături de Vanghelie, dat fiind că este omul la care a ținut enorm de mult.

„Dacă Marian va păți ceva, îi voi fi alături, e tatăl fetiței mele. Este omul la care am ținut enorm și la care țin. Dacă va păți ceva, voi merge acolo, așa cum am făcut și în 2015, îmi dau și lacrimile”, a mai adăugat Oana Mizil, cu lacrimi în ochi, potrivit Libertatea.