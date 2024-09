Monden Oana Lis este în doliu. A primit cea mai tristă veste: Rămas bun







Oana Lis trece prin clipe de coșmar. Soția lui Viorel Lis a anunțat că unul dintre cei mai buni prieteni a murit în urmă cu puțin timp. Ea a spus că a fost la nunta lui acum câțiva ani și că nu se aștepta să nu-l mai vadă niciodată. Este vorba despre Mihnea Raul Popescu, președintele unei reviste renumite din România.

Oana Lis este în doliu

„Nu știi niciodată când vorbești ultima oară cu un om… Rămas bun, Mihnea Paul Popescu. Am fost la nunta ta acum ceva ani și azi, la comemorarea ta . Prieten drag, Dumnezeu să te binecuvânteze!”, este mesajul postat de Oana Lis pe Instagram.

Oana Lis a ajuns să facă terapie

Oana Lis a mai spus că i-a fost multă vreme frică că îl va pierde pe Viorel Lis și că viața ei se va schimba în rău, dar că a mers la terapie și că a înțeles unele lucruri. Aceasta a declarat că acum fostul edil se identifică mult prea mult cu ea.

Nu își vedea viața fără Viorel Lis

„În ultimii ani, poate de aia am și făcut ca Viorel să se salveze între viață și moarte, nu eram pregătită să mă despart de el. Sunt multe cazuri de oameni care stau mult împreună și, apoi, celălalt nu mai poate ca și suflet. Lumea crede că de-abia aștept să moară ca să mă distrez. Mulți ani am mers la terapie pentru că am crezut că dacă moare Viorel, mor și eu. Mă identificasem și foarte mult cu el, pentru că atunci când sinele tău nu este sănătos, te lipești de cineva și te identifici cu el. Acum văd că el se identifică cu mine, pentru că a și zis că el este eu și eu sunt el. E foarte ciudat când ești o relație de codependenț”, a precizat soția lui Viorel Lis.

Viorel Lis se confruntă cu o mulțime de probleme de sănătate, dar Oana a încearcă să facă rost de bani pentru tratamentul acestuia. Fostul edil este conștient că sfârșitul său se apropie și a sfătuit-o pe soția sa să își refacă viața.