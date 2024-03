Oamenii de știință nu au o explicație. Viețuitoare imune la radiațiile de la Cernobîl

Oamenii de știință au făcut o descoperire surprinzătoare în zona de excludere de la Centrala nucleară Cernobîl din Ucraina. O specie de viețuitoare supraviețuiesc în zona contaminată radioactiv, după ce au dezvoltat o imunitate sporită.

Oamenii de știință sunt uimiți de descoperirea pe care au făcut-o în zona centralei de la Cernobîl. Ei au constatat că un tip de viermii microscopici, al căror habitat este în zona de excludere a centralei nucleare, nu sunt afectați de radiații.

Biologii conduși de Sofia Tintori de la Universitatea din New York au constatat că viermii care trăiesc în apropierea centralei au imunitate la radiații. Informația a fost publicată de revista Science Alert. Oamenii de știință au recunoscut că nu pot stabili impactul dezastrului asupra populației din zonă. În schimb, au reușit să stabilească faptul că viermii rotunzi microscopici sunt foarte rezistente.

Tintori și colegii ei și-au propus să sape la Cernobîl pentru a găsi nematozi din specia Oschieus tipulae, care trăiesc în sol. Oamenii de știință au reușit să colecteze sute de nematozi din Zona de Excluziune. Ei au folosit dispozitive Geiger pentru a măsura radiațiile ambientale și au purtat costume de protecție împotriva prafului radioactiv.

Cercetătorii au selectat 15 probe pentru secvențierea genomului și au crescut aproape 300 de viermi colectați în laborator. Genomul a fost comparat cu genomul a cinci mostre de viermi din aceeași specie din Filipine, SUA, Germania, Australia și Mauritius, fără să fie descoperite semne de deteriorare a ADN-ului ca urmare a expunerii la radiații.

Oamenii de știință cred că acest lucru poate oferi o perspectivă asupra mecanismelor de reparare a ADN-ului. Iar descoperirea ar putea fi folosită, la un moment dat, în medicina umană.

Dr. Sofia Tintori, care a condus echipa de cercetători la Cernobîl, a explicat importanța descoperii pe care au făcut-o. Ea a precizat că viețuitoarele au continuat să trăiască în zona de excludere din zona centralei nucleare. Aceasta, în ciuda radiațiilor persistente care durează de la accidentul din urmă cu 40 de ani.

Oamenii de știință au descoperit, anterior, că animalele din zona de excludere a Cernobîlului sunt diferite din punct de vedere genetic de aceleași specii găsite în altă parte. În cazul viermilor, genomul nu a fost deteriorat de expunerea la radiații, însă.

Tiny worms tolerate chornobyl radiation - EurekAlert! - Sophia Tintori, postdoctoral researcher in NYU Department of Biology (left), and Matthew Rockman, NYU professor of biology (right) in Chronobyl to ... - https://t.co/dGYtlkSXfi

