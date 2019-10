Oamenii care țin în viață basmele copilăriei

Toți am ascultat basme. Ni le spuneau sau ni le citeau bunicii. Apoi am crescut, am găsit divertisment la televizor și am uitat de ele. Dar există în România doi oameni care, mai presus de orice, se ocupă de basme. Unul le culege și le salvează și are grijă să rămână în biblioteci și pe internet. Celălalt le-a tradus în limbaj contemporan, le spune mai noi și mai actuale ca niciodată.