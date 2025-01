Oamenii care pot schimba Republica Moldova

Republica Moldova nu duce lipsa de minti luminate. La o prima vedere asupra situației economice a R. Moldova putem să ne grăbim să spunem că statul vecin duce lipsă de oameni bine pregătiti in diferite domenii, dar mai ales in domeniul economic.

În ultimii ani, PIB-ul R. Moldova a aratat o creștere usoara, aspect prea putin mediatizat, mai ales in contextul in care in Ucraina exista de peste 2 ani un conflict armat care a afectat economia de pe intregul continent european. Astfel, printre persoanele care au contribuit si pot sa contribuie, in continuare, la identificarea unor soluții pentru stabilizarea si dezvoltarea economica a R. Moldova, s-au evidentiat o serie de economisti care au studiat atat in Romania, cat si in alte state occidentale.

Ruslan Codreanu

-a absolvit Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Istoria si economia UE si deține un masterat in managementul administrației la Hertie School of Governance din Berlin. A ocupat mai multe funcții in cadrul Ministerului Economiei, la Direcția de integrare europeană ca sef al Direcției Generale coordonarea politicilor, asistenței externe și reforma administrației publice. A deținut funcția de primar interimar al Chișinăului si a activat în calitate de expert pe probleme de administrație publică in cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene.

Veaceslav Negruță - specialist în macroeconomie, finanțe publice, datoria publică, sector financiar, politică monetară. Fost ministru al Finanțelor (2009-2013) si guvernator din partea Republicii Moldova la Banca Mondială si Banca Mării Negre pentru Comerț și Industrie. Până in luna mai 2024 a fost consilier economic al Președintelui Republicii Moldova, în prezent fiind consilierul guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei. A fost expert economic la Transparecy International, iar din 2020 este consilier al președintelui Republicii Moldova in domeniul economic.

Natalia Gavriliță - fost premier al Republicii Moldova (2021-2023), deține un master în Politici publice la Harvard Kennedy School. a fost consultant la Banca Mondială si la Comisia Europeană de la Bruxelles. In 2007-2008 a fost sef de departament la Ministerul Economiei și Comerțului, iar in 2019, a condus Ministerul de Finanțe in guvernul Maia Sandu. A mai deținut funcția de director general al Fondului Global pentru Inovare din Londra. In prezent este Director si co fondator al Partnership for New Economy, un think thank de politică axat pe integrarea Republicii Moldova in UE. De asemenea, este membru in Consiliul de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei.

Dumitru Viorel Ursu - deține o diplomă de licență în Științe economice, specializarea Finanțe și Credit, Universitatea de Stat din Moldova. Din anul 1983 activează în sectorul financiar-bancar. A activat funcția de prim-viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei și președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. în prezent, este președintele Ligii Bancherilor din Republica Moldova și membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei.

Boris Foca - deține un doctorat în Politici economice ale integrării europene la Universitatea de Stat a Moldovei si este lector universitar la Universitatea Libera Internațională din Moldova. Din 2018, este președintele Camerei de Comerț și Industrie China-Republica Moldova, iar din 2012 asigura interimatul la Partidul Democrat Modern. În contextul ascensiunii formațiunilor proruse in Parlamentul de la Chișinău, Boris Foca este implicat in stabilirea unor alianțe/coaliții cu alte partide proeuropene pentru participarea la alegerile legislative din 2025. De asemenea este puternic implicat în identificarea oportunităților de investiții în Republica Moldova si a participării firmelor din Republica Moldova in procesul de reconstrucție a Ucraina.

Sergiu Cioclea

- este specializarea în piețele emergente, a studiat la Universitatea Pantheon Assos din Paris. Si-a cariera la banca franceza Bnp Paribas. A participat la privatizarea mai multor bănci dim România, Bulgaria, Slovacia, Serbia, Lituania. A contribuit la Distrigaz Sud din Romania de cotr Bnp Paribas. A ocupat și funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei.

Veaceslav Ionițǎ - este doctor în economie, expert in politici economice. Are calificări in mai multe domenii de expertiza: finanțe, reglementarea mediului de afaceri, elaborarea mediului de afaceri, elaborarea studiilor economice, investiții, macroeconomie. Este expert la Idis Viitorul.

Viorel Gîrbu - a obținut licența in economie in 1999 la Universitatea de Vest din Timisoara, a lucrat in Ministerul Finanțelor de la Chișinău, a fost consultant al guvernului in domeniul dezvoltării coordonării asistenței externe, consilier pe probleme economice al președintelui Academiei de Științe a Republicii Moldova. A mai deținut funcția de expert economic la Institutul Economiei de Piață din Chișinău.

Alexandru Stratan

- este rector al Academiei de Studii Economice din Moldova și al Academiei de Științe a Moldovei. În trecut a mai ocupat postul de director al Institutului Național de Cercetare Economică și președinte al Consiliului directorilor institutelor de cercetare.

Mariana Durleșteanu

- absolventă a Facultății de Economie din cadrul Babes-Bolyai, a unui masterat în administrarea afacerilor la Bled, Slovenia și studii postuniversitare în reforma economică și administrativă la Westminster, Marea Britanie.

A fost director al Unității de Implementare a Proiectelor Băncii Mondiale destinate Dezvoltării Sectorului Privat. In 2001, a fost viceministru al finanțelor, responsabilă de negocierea cu instituțiile financiare internaționale si ministru al finanțelor in 2008. A fost alternativ guvernator la FMI si Banca Mării Negre pentru Comerț și Industrie.