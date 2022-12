O vedetă de la Prima Tv, la capătul puterilor. A fost trădată de toată lumea

Problemele se țin scai de DJ Morris (Marius Iancu) .El a divorțat, chiar înainte de Crăciun și a ajuns în pragul depresiei. Mai mult, acesta a vrut să-i dea încă o șansă fostei partenere, care l-a înșelat, dar s-a trezit păcălit din nou.

Pe 17 decembrie 2021, DJ Morris s-a căsătorit cu Emilia, dar pe 7 ianuarie, tânăra a vrut să divorțeze și s-a întors la Cristian Hurmuzachi, cu care a trăit 18 ani. Cei doi s-ar fi văzut pe ascuns încă de când avea o relație cu vedeta de la Prima Tv.

Pe 22 decembrie 2022, chiar înainte de Crăciun, cei doi au divorțat legal. Aceștia nu ar mai fi suportat să stea în certuri, scandaluri și sesizări la Poliție. La scurt timp, Emilia a revenit într-o casă cumpărată de Cristian Hurmuzachi, fostul iubit, care îi devenise și amant. Mai multe surse au declarat că ea vrea să se împace cu acesta, dar că planul nu i-a reușit.

„Eu sunt cu Emilia de 18 ani, avem și copil de 18 ani. El s-a băgat în relația noastră. Ei s-au cunoscut pe Facebook, iar eu l-am primit în casă, la petreceri. Apoi, vorbeau pe ascuns. Am aflat, după ce m-am întors cu Emilia din Maldive, și m-am supărat, am vorbit cu ea, iar ea a negat că sunt împreună. (…) Anul trecut, în decembrie, am avut o ceartă mai serioasă cu ea. Pe 2 decembrie a plecat de la mine, pe 17 decembrie a făcut cununie civilă, iar pe 27 decembrie s-a întors la mine. Eu am niște bani, am afaceri de 20 de ani, și probabil de asta stă lângă mine, că eu am fost cel care s-a ocupat de partea financiară.

Pe 27 decembrie îmi spunea că și-a dat seama că mă iubește foarte mult, deși i-am zis că mi-a rupt sufletul în două că s-a măritat cu ăla”, spunea „amantul” Cristi.

Dj Morris a pierdut tot

Dj Morris a rămas și fără locul de muncă pe care îl avea la Prima TV. El și-a pierdut Postul de DJ la emisiunea „Exclusiv VIP” din cauza scandalului cu fosta soție. Cu toate astea, vedeta a declarat că a plecat din televiziune din cauza salariului prea mic și a programului încărcat.

În ultimele luni, DJ Morris a încercat să își salveze relația și să o înduplece pe soția lui, dar n-a funcționat. El voia să facă nuntă mare, dar aleasa sa se distra cu fostul partener, Hurmuzachi. Vedeta considera că este mai fericit ca niciodată, dar nu a fost așa.

„Urmează și nunta religioasă, și o petrecere așa cum se cuvine. Evenimentul va avea loc la vară, atunci când nu vor mai fi restricții. Sunt fericit și vreau să avem o familie în adevăratul sens al cuvântului așa că, atunci când va dori Dumnezeu, vor apărea și copiii pe care îi dorim amândoi, și eu, și Emilia”, spunea DJ Morris, potrivit Cancan.